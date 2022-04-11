ТЭК назначил проверку трубопровода в Выборгском районе на пятницу

Проверку трубопроводов в Выборгском районе Петербурга проведет ГУП «ТЭК СПб» в ближайшую пятницу. Во время испытаний температуру воды в сетях повысят до 95 градусов.



Как сообщили на предприятии 11 апреля, испытания планируют проводить 15 апреля на трубопроводах от котельных на Большом Сампсониевском проспекте, 75 и 72/3.

Всего в этому году планируются 53 проверки сетей от районных, квартальных и групповых котельных. С их помощью специалистам удастся выявить ненадежные и потенциально опасные участки сооружений и предотвратить технологические нарушения.

