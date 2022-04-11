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    ТЭК назначил проверку трубопровода в Выборгском районе на пятницу

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    Проверку трубопроводов в Выборгском районе Петербурга проведет ГУП «ТЭК СПб» в ближайшую пятницу. Во время испытаний температуру воды в сетях повысят до 95 градусов.

    Как сообщили на предприятии 11 апреля, испытания планируют проводить 15 апреля на трубопроводах от котельных на Большом Сампсониевском проспекте, 75 и 72/3.

    Всего в этому году планируются 53 проверки сетей от районных, квартальных и групповых котельных. С их помощью специалистам удастся выявить ненадежные и потенциально опасные участки сооружений и предотвратить технологические нарушения.

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