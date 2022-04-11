Мопедист заплатит за снесенный по его вине светофор на Стачек, а автомобилист — за отбойник на дамбе

Водитель мопеда по решению Выборгского районного суда Петербурга возместит СПб ГКУ «Дирекция по организации дорожного движения Санкт-Петербурга»
Ремонт светофора обошелся в
Пушкинский районный суд Петербурга рассмотрел похожий иск к водителю от Дирекции КЗС. 13 октября 2020 года в результате ДТП на 130-м километре КАД, на дамбе, автомобиль Honda Civic повредил 12 погонных метров правого и левого барьерных ограждений. Виновником был признан водитель «Хонды». В его действиях усмотрели нарушение пп.1.5, 10.1 ПДД РФ, то есть превышение скорости, и оштрафовали его на 5 тысяч рублей.
На восстановление отбойников потребовалось