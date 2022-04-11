Мопедист заплатит за снесенный по его вине светофор на Стачек, а автомобилист — за отбойник на дамбе

Водитель мопеда по решению Выборгского районного суда Петербурга возместит СПб ГКУ «Дирекция по организации дорожного движения Санкт-Петербурга» 81 476 рублей 20 копеек ущерба и 2 644 рубля госпошлины, сообщает 11 апреля объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга. 19 мая 2020 года он ехал на мопеде Yamaha по улице Ивана Черных, выскочил на перекресток с проспектом Стачек на красный свет и столкнулся с автомобилями KIA Optima и KIA Sorento. После этого «Соренто» наехал на поребрик и снес светофор, который находился на балансе СПб ГКУ «ДОДД».

Ремонт светофора обошелся в 81 476 рублей 26 копеек . При этом гражданская ответственность мопедиста застрахована не была. Суд удовлетворил иск ведомства и взыскал с байкера ущерб и госпошлину.

Пушкинский районный суд Петербурга рассмотрел похожий иск к водителю от Дирекции КЗС. 13 октября 2020 года в результате ДТП на 130-м километре КАД, на дамбе, автомобиль Honda Civic повредил 12 погонных метров правого и левого барьерных ограждений. Виновником был признан водитель «Хонды». В его действиях усмотрели нарушение пп.1.5, 10.1 ПДД РФ, то есть превышение скорости, и оштрафовали его на 5 тысяч рублей.