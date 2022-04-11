Каршеринг «Делимобиль» удвоил годовую выручку до 10,6 млрд рублей

Выручка ООО «Каршеринг Руссия», оказывающего услуги под брендом «Делимобиль», составила 10,6 млрд рублей в 2021 году, сообщает 11 апреля «Интерфакс» со ссылкой на данные бухгалтерской отчетности. Это вдвое больше, чем в 2020 году, когда компания заработала 5,2 млрд рублей.



Почти в пять раз также уменьшились убытки «Делимобиля». Чистый годовой убыток ООО «Каршеринг Руссия» составил 436,8 млн рублей против 2,4 млрд рублей убытка в 2020 году.



ООО «Каршеринг Руссия» принадлежит зарегистрированной в Люксембурге Delimobil Holding S.A. В России холдинг также работает под брендами Anytime и Anytime.Prime, в рамках которых развивается сервис аренды автомобилей по подписке. ВТБ — партнёр «Делимобиля» в лизинговом финансировании расширения автопарка с 2019 года, а в 2020 году «ВТБ Капитал» приобрёл долю в Delimobil Holding SA за $75 млн.

