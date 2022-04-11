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    Каршеринг «Делимобиль» удвоил годовую выручку до 10,6 млрд рублей

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    Выручка ООО «Каршеринг Руссия», оказывающего услуги под брендом «Делимобиль», составила 10,6 млрд рублей в 2021 году, сообщает 11 апреля «Интерфакс» со ссылкой на данные бухгалтерской отчетности. Это вдвое больше, чем в 2020 году, когда компания заработала 5,2 млрд рублей.

    Почти в пять раз также уменьшились убытки «Делимобиля». Чистый годовой убыток ООО «Каршеринг Руссия» составил 436,8 млн рублей против 2,4 млрд рублей убытка в 2020 году.

    ООО «Каршеринг Руссия» принадлежит зарегистрированной в Люксембурге Delimobil Holding S.A. В России холдинг также работает под брендами Anytime и Anytime.Prime, в рамках которых развивается сервис аренды автомобилей по подписке. ВТБ — партнёр «Делимобиля» в лизинговом финансировании расширения автопарка с 2019 года, а в 2020 году «ВТБ Капитал» приобрёл долю в Delimobil Holding SA за $75 млн.

    «Делимобиль» работает в РФ с 2015 года. В Петербурге сервис каршеринга появился в 2017 году с начальным автопарком из 100 автомобилей. Сервис доступен в 10 российских регионах, суммарно в парке компании больше 20 тысяч машин.

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    Комментарии (1)

    Alex000
    Позитивчик! Выручка! Увеличилась!
    Но надо читать неможко дальше.
    "Чистый годовой убыток"
    А с учётом текущей общей ситуации - в принципе перспективы понятны.
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