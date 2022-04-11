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    Дания и Швеция открылись для россиян, но добраться туда будет непросто

    Дания и Швеция официально подтвердили снятие всех ограничений на въезд граждан России и возобновили прием документов на все визы, в том числе туристические.

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    Правда, долететь до этих стран россияне могут только через Стамбул и Дубай. Об этом 11 апреля сообщает АТОР.

    Дания открылась для всех путешественников, в том числе и для россиян, 29 марта. Швеция сняла ограничения 1 апреля. Стандартное время рассмотрения заявлений на визу в Данию для граждан России, обращающихся, например, с целью посещения друзей, родственников, туризма, составляет до 10 календарных дней (без учета доставки паспорта).

    В посольстве Швеции обращают внимание на то, что срок рассмотрения визовых заявлений может быть больше, чем обычно, поскольку «многие люди хотят путешествовать». По этой причине количество записей, доступных для подачи заявления на получение визы в России, будет ограниченным. Заявку на визу в Швецию можно подавать за 6 месяцев до запланированной поездки, но не позднее чем за 14 дней до въезда.

    АТОР добавляет, что для граждан из РФ также открыты Норвегия и Исландия, правда, первая страна пока не выдает краткосрочные визы для поездок с туристическими целями. В Северной Европе на сегодняшний день осталась одна страна, не распахнувшая границы для массового туризма. Это Финляндия.

    Из-за того, что Евросоюз закрыл небо для российских самолетов, добраться до стран Скандинавии прямым рейсом невозможно. Предстоит лететь с пересадками через Турцию (Стамбул, Анталья) или аэропорты Ближнего Востока (Дубай, Абу-Даби, Доха).

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    Комментарии (4)

    Tattiana
    Через Дубай в Швецию? Наверное, ещё через Кита
    Гриб
    Где то здесь видел фото закрытой таможни в брусничном. Почему фонтанка не освещает более интересный вопрос, нежели вопрос корреспонденции. Как поживают нынче российские обладатели недвижимости в Финляндии? Как они попадают в свои загородные дома ?
    NATALIA18L
    Еще через Сербию можно. AirSerbia.
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