Дания и Швеция открылись для россиян, но добраться туда будет непросто

Правда, долететь до этих стран россияне могут только через Стамбул и Дубай. Об этом 11 апреля сообщает АТОР.



Дания открылась для всех путешественников, в том числе и для россиян, 29 марта. Швеция сняла ограничения 1 апреля. Стандартное время рассмотрения заявлений на визу в Данию для граждан России, обращающихся, например, с целью посещения друзей, родственников, туризма, составляет до 10 календарных дней (без учета доставки паспорта).



В посольстве Швеции обращают внимание на то, что срок рассмотрения визовых заявлений может быть больше, чем обычно, поскольку «многие люди хотят путешествовать». По этой причине количество записей, доступных для подачи заявления на получение визы в России, будет ограниченным. Заявку на визу в Швецию можно подавать за 6 месяцев до запланированной поездки, но не позднее чем за 14 дней до въезда.

