Грабитель свернул плечо пенсионеру ради копеек, но был схвачен жильцами парадной на севере Петербурга

31-летнего мужчину с пропиской в Архангельской области задержали жильцы дома в Выборгском районе после того, как услышали крики в парадной.
Прибывшему на место около половины девятого вечера накануне наряду жители дома 12/9 по улице Симонова передали мужчину с рук на руки, стало известно «Фонтанке» 11 апреля. По предварительной информации, задержанный напал на 90-летнего местного жителя и в попытке вырвать у него кошелек с пятью тысячами рублей почти сломал плечо.
Пострадавшего пенсионера увезли в больницу с разрывом мышцы и синяком на лице.
А предполагаемого грабителя отвезли в отдел. Там выяснилось, что ранее он уже привлекался к уголовной ответственности за мошенничество и разбойное нападение.
Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.