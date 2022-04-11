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    Грабитель свернул плечо пенсионеру ради копеек, но был схвачен жильцами парадной на севере Петербурга

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    31-летнего мужчину с пропиской в Архангельской области задержали жильцы дома в Выборгском районе после того, как услышали крики в парадной.

    Прибывшему на место около половины девятого вечера накануне наряду жители дома 12/9 по улице Симонова передали мужчину с рук на руки, стало известно «Фонтанке» 11 апреля. По предварительной информации, задержанный напал на 90-летнего местного жителя и в попытке вырвать у него кошелек с пятью тысячами рублей почти сломал плечо.

    Пострадавшего пенсионера увезли в больницу с разрывом мышцы и синяком на лице.

    А предполагаемого грабителя отвезли в отдел. Там выяснилось, что ранее он уже привлекался к уголовной ответственности за мошенничество и разбойное нападение.

    Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

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    Комментарии (1)

    Леонтий
    Не садят нормально.Разбой, сейчас опять разбой,хорошо соседи нормальные попались не дали грохнуть старика.Соседям респект.
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