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    В Петербурге продолжает снижаться заболеваемость коронавирусом

    Число новых случаев коронавируса в Петербурге продолжает снижаться. В городе за сутки зарегистрировано 609 новых заболевших (619 днем ранее).

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    Это второе место в России после Москвы (698), следует из данных федерального оперштаба от 11 апреля.

    Всего в России выявили 11 855 случаев заражения за сутки. Выздоровели 26 755 человек. Госпитализировали 1 390 человек. Умерли 248 пациентов. В Петербурге — 12 летальных исходов.

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