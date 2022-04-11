Каршеринг с человеком на крыше в Мурино таранил стоящие машины

Нестандартные развлечения нарушили ночной покой жителей Мурино. Видеозаписи «покатушек» публикуют 11 апреля паблики «ДТП и ЧП Санкт-Петербурга | Новости | Угоны» и «Мегаполис+ / Санкт Петербург / Питер / СПБ» во «ВКонтакте».
На кадрах видно, как каршеринг с человеком на крыше ездит по парковке и задевает стоящие машины. На втором видео молодые люди танцуют под громкую музыку.
«Компания ночных гуляк решила повеселиться на Оборонной улице. Один из парней залез на крышу каршеринга, а друзья катали его по двору, тараня другие автомобили», — сообщается в группе «Мегаполис».
Предположительно, никто не пострадал.