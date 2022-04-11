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    Каршеринг с человеком на крыше в Мурино таранил стоящие машины

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    Нестандартные развлечения нарушили ночной покой жителей Мурино. Видеозаписи «покатушек» публикуют 11 апреля паблики «ДТП и ЧП Санкт-Петербурга | Новости | Угоны» и «Мегаполис+ / Санкт Петербург / Питер / СПБ» во «ВКонтакте».

    На кадрах видно, как каршеринг с человеком на крыше ездит по парковке и задевает стоящие машины. На втором видео молодые люди танцуют под громкую музыку.

    «Компания ночных гуляк решила повеселиться на Оборонной улице. Один из парней залез на крышу каршеринга, а друзья катали его по двору, тараня другие автомобили», — сообщается в группе «Мегаполис».

    Предположительно, никто не пострадал.

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    Комментарии (10)

    Slava_Rossii
    А где полиция, Росгвардия, ЧОПы?
    cupuyca
    Лет через десять весь Питер таким будет.
    Hans-Christian
    Ну что можно сказать? Ещё лет через десять в таком славном гетто ещё и не такое будет.
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