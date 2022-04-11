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    Более 40 тысяч кубов воды потратили на мытье улиц Петербурга за неделю, несмотря на холод

    Непостоянная петербургская весна на минувшей неделе позволила дорожникам мыть улицы, но пока не поверхность дорог. Вместе с этим в городе всё еще убирают и утилизируют остатки снега и наледи.

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    Фото: Комитет по благоустройству Петербурга
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    С 4 по 10 апреля с петербургских улиц собрали и вывезли 3,4 тонны смёта и 9,6 тысячи кубометров снежных остатков и сколотой наледи. На мытье улиц использовали более 40 тысяч кубометров воды, сообщает 11 апреля пресс-служба комитета по благоустройству Петербурга. Наконец наступившие погожие дни позволили дорожникам уделить максимум дневного времени на влажную уборку улиц, но в то же время до конца недели было еще настолько холодно, что мыть водой поверхность дорог было нельзя, чтобы не спровоцировать гололедицу, отмечают в ведомстве.

    Также дорожные предприятия за неделю залатали более 6 тысяч квадратных метров поверхностей проезжей части и тротуаров и помыли 167 остановочных павильонов.

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    В понедельник, 11 апреля, убирать петербургские улицы вышли 760 машин и 1310 дворников. Еще 236 машин и 855 специалистов приводят в порядок сады, скверы и парки.

    В апреле дорожники должны очистить почти 60 миллионов квадратных метров дорог и улиц, а садово-парковые хозяйства — навести «генеральный лоск» на 77 миллионах квадратных метров зеленых насаждений. По вопросам уборки улиц горожане могут обращаться в круглосуточную дежурную службу комитета по телефону 314-60-13.

    Фото: Комитет по благоустройству Петербурга

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    Комментарии (9)

    Leo.S
    Новая тема - распил бюджета на воде
    ZapadЭnka
    От астматиков большое спасибо! В Автово чисто на проспекте и на тротуарах вдоль проспекта Стачек тоже моют и поливают регулярно. Во дворах пока тихий ужас. Надеюсь и до дворов очередь дойдёт.
    Zdobsi
    Грязища неимоверная, пыль. Надо что то типа моющих пылесосов применять. Столько воды не хватит, чтоб всю грязь смывать. Да и машину бесполезно мыть-все покрывается песком и от луж сразу грязь через день. Неуд надо за такую уборку. Ну немного смыли грязь. А куда? Под ноги и она перетекает, высыхает и по-новой все начинается.
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