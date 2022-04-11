Более 40 тысяч кубов воды потратили на мытье улиц Петербурга за неделю, несмотря на холод

С 4 по 10 апреля с петербургских улиц собрали и вывезли 3,4 тонны смёта и 9,6 тысячи кубометров снежных остатков и сколотой наледи. На мытье улиц использовали более 40 тысяч кубометров воды, сообщает 11 апреля пресс-служба комитета по благоустройству Петербурга. Наконец наступившие погожие дни позволили дорожникам уделить максимум дневного времени на влажную уборку улиц, но в то же время до конца недели было еще настолько холодно, что мыть водой поверхность дорог было нельзя, чтобы не спровоцировать гололедицу, отмечают в ведомстве.

Также дорожные предприятия за неделю залатали более 6 тысяч квадратных метров поверхностей проезжей части и тротуаров и помыли 167 остановочных павильонов.

В понедельник, 11 апреля, убирать петербургские улицы вышли 760 машин и 1310 дворников. Еще 236 машин и 855 специалистов приводят в порядок сады, скверы и парки.

В апреле дорожники должны очистить почти 60 миллионов квадратных метров дорог и улиц, а садово-парковые хозяйства — навести «генеральный лоск» на 77 миллионах квадратных метров зеленых насаждений. По вопросам уборки улиц горожане могут обращаться в круглосуточную дежурную службу комитета по телефону 314-60-13.