Московский зоопарк отправил корма и лекарства для животных в Донбассе. На видео — мариупольские тигрята

«Наш главный ветврач осмотрел животных зоопарка. Помимо постоянных подопечных там сейчас живут два тигренка и маленькая львица, эвакуированные из Мариупольского зоопарка. Мы передали им сухие молочные смеси. С их помощью тигрята смогут развиваться так, как будто бы их выкармливала мама. Пока состояние как тигрят, так и львицы не вызывает опасений, но в ближайшее время им важно сделать вакцинации по возрасту», — отмечается в сообщении.

После беседы с директором зоопарка «Придорожного» стало понятно, что помощь нужна как можно скорее: антибиотики, вакцины, антигельминтные препараты, специализированные витамины, в том числе для птиц. Их вносят в список для следующей партии. Акция помощи зоопаркам Донбасса и Украины организована совместно с волонтёрским движением «Мы вместе».



По данным местных изданий, зоопарк в селе Придорожное, в 30 километрах от Донецка, занимает около двух гектаров и является вторым по площади на территории ДНР после Докучаевского. В нём собрано свыше 20 000 зверей, птиц, пресмыкающихся, насекомых и рыб. Директор особенно гордится коллекцией голубей: их здесь порядка 10 тысяч.

