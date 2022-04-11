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    Парень с коробкой для компьютерной мыши закрыл банк на юге Петербурга

    Полицию и взрывотехников Росгвардии вызвали около полудня в отделение одного из банков на Ленинском проспекте.

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    Сотрудников филиала напугала коробка, которую около 11:30 оставил один из клиентов, стало известно «Фонтанке» 11 апреля. По предварительной информации, это небольшая коробка для компьютерных комплектующих, а именно для мышки.

    Банк сразу закрыл двери и вызвал полицию.

    Коробку забрали специалисты Росгвардии.

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    Комментарии (2)

    07A
    Полицию взрывотехников Росгвардии ?
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