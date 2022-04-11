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    В Петербурге суд вынес приговор главному инженеру за получение взяток, в том числе в виде ремонта квартиры

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    Колпинский районный суд огласил приговор в отношении Дениса Щукина, признанного виновным в получении двух взяток. Об этом 11 апреля сообщает объединенная пресс-служба судов Петербурга.

    Установлено, что Щукин, будучи главным инженером СПб ГБУ «Служба заказчика администрации Калининского района СПб», в мае 2018 года предложил гендиректору и учредителю ООО «Мега Строй Сервис» передать ему стройматериалы и межкомнатные двери, а затем установить их в его квартире. За услугу он обещал без проблем подписать акты о приемке выполненных работ в случае заключения контрактов между учреждениями администрации Калининского района и ООО «Мега Строй Сервис». Гендиректор фирмы согласился, а с мая по ноябрь были заключены их договоры с детскими садами района и ГБУДО «Центр внешкольной работы с детьми и молодежью "Академический"» на выполнение ремонтных работ.

    Щукин же, находясь у себя в квартире, лично получил взятку в виде стройматериалов на сумму 118 тысяч рублей. Доставку, монтаж и ремонт на сумму 216 968 рублей учредитель ООО «Мега Строй Сервис» также взял на себя. Таким образом, суд установил сумму взятки — 485 052 рубля.

    Позднее Щукин потребовал от бизнесмена 400 тысяч рублей, узнав, что между СПб ГБПОУ «Ижорский колледж» и ООО «Мега Строй Сервис» заключен контракт на ремонт кровли. Гендиректор передал деньги.

    Щукин вину признал. Суд назначил наказание в виде лишения свободы сроком на 4 года условно с испытательным сроком 4 года.

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    Комментарии (2)

    263836471
    Двери ему душу греть будут...
    Local
    Двери демонтировали?
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