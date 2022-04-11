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    Пасынок угнал у отчима в Петербурге Audi Q3, разбил ее в Дубровке и сбежал

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    Житель Петербурга заявил в полицию, что его пасынок похитил у него машину. Машину нашли в Ленобласти после ДТП, подозреваемого ищут.

    В 14:40 10 апреля в полицию Невского района Петербурга обратился 57-летний местный житель, работающий водителем в коммерческой фирме, стало известно «Фонтанке» 11 апреля. Мужчина рассказал, что между двумя часами ночи и восемью часами утра этого же дня его 33-летний пасынок, проживающий вместе с ним, неправомерно завладел его Audi Q3 2012 года выпуска. Тот, по его словам, похитил машину у дома 15 по Дальневосточному проспекту, затем совершил на ней ДТП у дома 8 по Ленинградской улице в поселке Дубровка и скрылся, бросив «Ауди» у соседнего дома.

    Ущерб заявитель оценил в 1,4 миллиона рублей. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Машину передали собственнику под сохранную расписку. Пасынка мужчины разыскивают.

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    Комментарии (1)

    барагузова
    прочитала "подонок", символичненько...
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