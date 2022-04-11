В Петербурге для ветеранов и тыловиков готовят новые единовременные выплаты

Правительство Петербурга подготовило постановление о выдаче единовременной выплаты участникам Великой Отечественной войны, вдовцам и вдовам погибших ветеранов и детям войны. Проходящий антикоррупционную экспертизу документ опубликован на сайте Смольного 11 апреля.
Инвалидам и участникам Великой Отечественной войны выплатят по 10 тыс. рублей, работникам тыла, бывшим несовершеннолетним узникам концлагерей и родившимся в Ленинграде во время блокады — по 7 тыс. рублей. Вдовы и вдовцы участников Великой Отечественной войны получат по 4 тыс. рублей, граждане, родившиеся до 3 сентября 1945 года и не входящие в перечисленные категории, — по 3 тыс. рублей.
Порядок предоставления выплат утвердят до 4 мая, до 6 мая деньги должны перечислить. На выплаты будет выделено около 1,1 млрд рублей.
Как сказано в самом проекте документа, его необходимость связана длительным периодом действия мер по предупреждению распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19 и ограничениями возможности получения оздоровительного отдыха».