    Сейчас

    +4˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +4˚C

    Ясная погода, без осадков

    Ощущается как 0

    5 м/с, ю-з

    758мм

    79%

    Подробнее
    usd74.85eur81.71
    Боевые действия на УкраинеСанкции и экономикаТранспорт с 1 апреля. РеформаЭкологияОбраз жизниОбразованиеПромышленный Петербург

    Минобороны: «Калибр» ударил по пусковым установкам С-300 в Днепропетровске

    Печать

    Очередной отчёт о ходе специальной военной операции на Украине предоставило утром 11 апреля российское министерство обороны.

    В воскресенье ракеты морского базирования «Калибр» уничтожили украинскую технику зенитного ракетного дивизиона С-300, укрытую в ангаре на южной окраине Днепропетровска. Поражены в том числе четыре пусковые установки С-300, отмечается в сообщении.

    Также в нём говорится о уничтожении базы ремонта вооружения и военной техники украинских сил противовоздушной обороны, двух складов боеприпасов, двух самолётов, беспилотников и другой техники противника.

    По теме (5)

    ПОДЕЛИТЬСЯ

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях.Присоединяйтесь прямо сейчас:

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    Новости компаний