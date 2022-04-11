Минобороны: «Калибр» ударил по пусковым установкам С-300 в Днепропетровске

Очередной отчёт о ходе специальной военной операции на Украине предоставило утром 11 апреля российское министерство обороны.



В воскресенье ракеты морского базирования «Калибр» уничтожили украинскую технику зенитного ракетного дивизиона С-300, укрытую в ангаре на южной окраине Днепропетровска. Поражены в том числе четыре пусковые установки С-300, отмечается в сообщении.



Также в нём говорится о уничтожении базы ремонта вооружения и военной техники украинских сил противовоздушной обороны, двух складов боеприпасов, двух самолётов, беспилотников и другой техники противника.

