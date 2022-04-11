«Насим» уходит, но дает погоде в Петербурге шанс на рекорд. Ему на смену уже идет новый циклон

Об этом в своем телеграм-блоге сообщает главный синоптик города Александр Колесов.



По его прогнозам, температура воздуха в течение дня стремится к +10 гр., и если превысит 10,2, то сможет стать самой высокой в этом году.



Колесов отмечает, что циклон «Насим» уходит в сторону Мурманска, а нового с юга не придется долго ждать: он придет во второй половине недели. Сильнее всего его прочувствуют жители востока Ленобласти, где выпадут осадки, в том числе и со снегом.



Так что пока стоит наслаждаться теплом и тем, что наконец стал активно таять снежный покров, который за выходные потерял в «талии» в самых заснеженных местах до –10 см. В связи с этим наконец в области началось половодье.

