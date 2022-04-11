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    Доллар и евро на Мосбирже пошли в рост

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    Рубль падает на открытии Московской биржи утром 11 апреля.

    Курс доллара вырос на 7,65%, до 81,9 рубля. Курс евро тоже пошёл вверх— на 6,25%, до 87,87 рубля, а затем и до 88,68 рубля.

    Индекс Мосбиржи растёт на 0,13%, РТС снижается на 0,46%.

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    Комментарии (9)

    Alex000
    Блин, промахнулся.

    Во, уже лучше. Осталось отменить обязаловку продажи валюты экспортёрами, и курс рубля пойдёт к реальному, а внутренний рынок избавится хотя бы от части разгоняющих инфляцию необеспеченных рублей. Дальше можно ещё и ставочку учётную понизить - всё равно уже не поможет.
    266119595
    Погодите, а где же 60 копеек за доллар?!
    мухомор
    вот и конец сказки про объективный курс рубля
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