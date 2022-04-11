Доллар и евро на Мосбирже пошли в рост

Рубль падает на открытии Московской биржи утром 11 апреля.
Курс доллара вырос на 7,65%, до 81,9 рубля. Курс евро тоже пошёл вверх— на 6,25%, до 87,87 рубля, а затем и до 88,68 рубля.
Индекс Мосбиржи растёт на 0,13%, РТС снижается на 0,46%.
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Рубль падает на открытии Московской биржи утром 11 апреля.
Курс доллара вырос на 7,65%, до 81,9 рубля. Курс евро тоже пошёл вверх— на 6,25%, до 87,87 рубля, а затем и до 88,68 рубля.
Индекс Мосбиржи растёт на 0,13%, РТС снижается на 0,46%.
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