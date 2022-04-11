Неадекватного мужчину остановил наряд полиции на юге Петербурга. При себе у него нашли килограмм запретного

Патрульные Кировского района «выбили страйк», обратив внимание на мужчину, нетвердо шагающего по улице Стойкости.
На молодого человека у дома 18 наряд обратил внимание около половины четвертого ночи накануне, стало известно ИА «Агентство журналистских расследований» (АЖУР) 11 апреля. 27-летнего парня доставили в отдел полиции для составления протокола о «потреблении наркотических средств или психотропных веществ без назначения врача», однако когда проверили его вещи, то нашли два пакета с порошком общим весом чуть более килограмма.
Специалисты определили, что это синтетический наркотик. Пока эксперты бились над формулой порошка, полицейские, по предварительной информации, смогли вскрыть его телефон и нашли координаты «закладок».
В одной из них в кустах у железнодорожных путей у Новой речки сотрудники изъяли еще полкилограмма наркотиков.
Возбуждено уголовное дело по статье «Покушение на сбыт наркотических веществ».
Молодой человек ранее в поле зрения не попадал. Он — выпускник агарного университета, ранее занимался 3D-моделированием.