Неадекватного мужчину остановил наряд полиции на юге Петербурга. При себе у него нашли килограмм запретного

На молодого человека у дома 18 наряд обратил внимание около половины четвертого ночи накануне, стало известно ИА «Агентство журналистских расследований» (АЖУР) 11 апреля. 27-летнего парня доставили в отдел полиции для составления протокола о «потреблении наркотических средств или психотропных веществ без назначения врача», однако когда проверили его вещи, то нашли два пакета с порошком общим весом чуть более килограмма.

Патрульные Кировского района «выбили страйк», обратив внимание на мужчину, нетвердо шагающего по улице Стойкости.

Специалисты определили, что это синтетический наркотик. Пока эксперты бились над формулой порошка, полицейские, по предварительной информации, смогли вскрыть его телефон и нашли координаты «закладок».



В одной из них в кустах у железнодорожных путей у Новой речки сотрудники изъяли еще полкилограмма наркотиков.

Возбуждено уголовное дело по статье «Покушение на сбыт наркотических веществ».



Молодой человек ранее в поле зрения не попадал. Он — выпускник агарного университета, ранее занимался 3D-моделированием.

