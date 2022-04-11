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    Мужчина, пострадавший при пожаре на улице Турку, скончался в больнице

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    Двух человек госпитализировали в НИИ скорой помощи имени Джанелидзе после квартирного пожара во Фрунзенском районе.

    Горевшая на трех квадратных метрах обстановка квартиры на улице Турку, 29, корпус 1, отправила в больницу двоих — женщину на вид лет 50 и примерно такого же возраста мужчину, стало известно ИА «Агентство журналистских расследований» (АЖУР) 11 апреля.

    Скорая после осмотра увезла их в стационар накануне около трех дня. Медики зафиксировали у пострадавшей отравление продуктами горения и поместили её в реанимацию.

    У мужчины зафиксировали еще и ожоги тела. Несмотря на усилия медиков, он скончался.

    Проводится проверка обстоятельств возгорания.

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    Комментарии (2)

    Annavmarte
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