Мужчина, пострадавший при пожаре на улице Турку, скончался в больнице

Двух человек госпитализировали в НИИ скорой помощи имени Джанелидзе после квартирного пожара во Фрунзенском районе.



Горевшая на трех квадратных метрах обстановка квартиры на улице Турку, 29, корпус 1, отправила в больницу двоих — женщину на вид лет 50 и примерно такого же возраста мужчину, стало известно ИА «Агентство журналистских расследований» (АЖУР) 11 апреля.



Скорая после осмотра увезла их в стационар накануне около трех дня. Медики зафиксировали у пострадавшей отравление продуктами горения и поместили её в реанимацию.

