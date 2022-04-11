«А вам иногда полезно полежать». Как петербургский следователь уронил под стол миллиардов так 100

Пелагия Тихонова/«Коммерсантъ» Фото: Поделиться Поделиться





В наше стальное время миллиардеры получше других знают, что праздновать что-либо им лучше бы потише да пожиже. Потому в пятницу, 1 апреля, примерно 15 статусных бизнесменов решили отметить 62-й день рождения основателя и совладельца громадного ТРК «Гулливер» Сергея Тихомирова в маленьком кабачке «Три бокала».

Это приятное, без излишеств местечко расположено в подвальчике дома 33 по Римского-Корсакова, но как бы не для всех. Туда — только по брони, а не с улицы. Совладельцы — братья-рестораторы Басовы понятны Петербургу по многим кулинарным проектам, но история точно не про них. Внутри заведения — все как положено, начиная с лицензий, заканчивая винной картой. Снаружи — без вывески.

Фото: «Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться





Гости на своих авто, по большей части с номерами «АМР», съехались к вечеру тихо, скромно, чинно. Не то что салюта и высоких каблуков, но даже без дам — музыки из-за двери не доносилось. Где-то около девяти вечера один из присутствовавших вышел покурить, что в общем-то еще разок подчеркивает их законопослушность. И в этот миг заставка на сайте ресторанчика будто сыграла шутку. Там же указано, мол, хотите ешьте, хотите с собой уносите — «ситуации бывают разные».

Туда заскочили «космические войска» в лице отряда собровцев плюс штатский. В принципе, дальше вы знаете: лежать-стоять, запикиваем аудио (к примеру — «щас по ИБИДЕ получишь»), если ешь салат, то он сползает с тобой, если интересуешься, в чем, собственно, дело, то падаешь с прической под салатом. Когда «шпаги звон и звон бокалов» приутихли, то лежащий ниц именинник прямо разулыбался. Он принял этот топот за милый розыгрыш. Но, увидев черный берц на дорогущем пиджаке рядом павшего, прикинул: «Ни фига, это не прикол».

Эх, узнать бы, что в эти секунды думал каждый из лежавших в строю. А находились в горизонтальном положении очень не последние люди. Так, в куче со всеми были заметны — акционер знакового предприятия «ЛОМО» Валентин Ильичев, представители мощных строительных корпораций, вплоть до владельца системообразующего «Сэтл Групп» Максима Шубарева, владелец лидера it-дистрибуции «Марвел» Сергей Гирдин, он же неприкосновенный почетный консул Гвинеи, между прочим. Вкушал представление и миллиардер из списка «Форбс» Андрей Дроботенко — глава и владелец крупной научно-производственной компании «Катарсис». Были и столичные тузы. Так что, во-первых, только состояние вышеперечисленных далеко за 100 миллиардов рублей, во-вторых, первого предостаточно.



Смею предположить сумбур их мыслей: «Где это я так ошибся?», «Надо было уступить…» Размышления прервал молодой капитан юстиции Адмиралтейского СК Даниил Скачко. Он трубно огласил — согласно его уголовному делу по незаконной игорной деятельности на вверенной ему территории проводится осмотр места происшествия, то есть подпольного казино.

К этому моменту спецназ уже обшарил подсобки, кухню и подмигнул, мол, ох, совсем не казино это. Каким бы ни был мастер юридического жанра Данила, а процессуальная смекалка его не подвела. По лицам, по наручным часам и прочим явным признакам он понял, что заглянул куда-то не туда и к кому-то не тому заглянул. Исходя из статуса положений у него было три выхода:

— застрелиться здесь и сейчас из табельного оружия;

— позорное бегство;

— действовать от обратного — атаковать превосходящие, но временно деморализованные силы противника.

Когда деловой народ уже вставал на колени и готов был подняться в рост, начали раздаваться реплики из зала, которые приятнее передать старорежимно: «Сударь, не кажется ли, что вы превысили должностные полномочия?!», «Милостивый государь, вы немножко перегнули» и, наконец, траурное: «Ну, капитан, никогда ты не будешь майором». На что Даниил ответил в стиле «еще не все потеряно»:



— А вам иногда полезно полежать!

Вот это он зря. Если до этого емкого текста еще можно было договориться и разойтись, то с этого момента недоразумение переросло в антислоган из «Крестного отца» — «никакого бизнеса, только личное». Каждый потянулся за своим мобильником, причем потирая руки, одновременно.

Сигналы пошли по следующему диапазону: минимум — начальник УСБ ГУ МВД, максимум — Генпрокуратура. Лучшее изложение реакции наверху автор нашел в бессмертной фразе Попандопуло из кинокомедии «Свадьба в Малиновке»: «Чует мое сердце, что мы накануне грандиозного шухера».

Вскоре прибыли официальные лица, а один из руководителей УСБ принес извинения. После чего силы и средства органов сконфуженно убыли в расположение своих подразделений. Но на этом заканчивается первый акт этого театрального действия.

За кулисами пошло изучение оснований и нахождение хоть каких-то обоснований.

На данный исторический момент «Фонтанке» известно, что проверка показала — небольшое уголовное дело по «игорке» реально есть и даже скоро должно направиться в суд, но непонятно откуда в его материалах взялись «Три бокала». Причем далее начались разночтения. Следствие упирает — это оперативники что-то расплывчато напутали, а СОБР взял и поломал стулья. Полиция заняла принципиальную позицию — минуточку, мы здесь точно ни при чем, а спецназ — идеальную — нас привлекли втемную. Любопытнее, как складывается карьера инициатора.

