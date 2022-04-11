Как купить квартиру на маркетплейсе?

На начальных этапах строительства их стоит изучать прямо на маркетплейсе. Кликаете по планировке — и видите подробное описание: площади помещений, схему расположения квартиры на этаже, виды из окон некоторых квартир и т.д. Во вкладках «Отделка» и «Меблировка» можно посмотреть, как выглядит квартира с отделкой и уже расставленными шкафами и диванами. Если все понравилось, нажимайте кнопку «В корзину». Это ни к чему не обязывает, зато вы точно не потеряете выбранный вариант.

Если близится дата сдачи жилого комплекса, можно отправиться на показ квартиры, не выходя из дома. Свяжитесь с менеджером компании «Петербургская Недвижимость» через чат на сайте маркетплейса, в мессенджере или по телефону — и скажите, что вас интересует онлайн-показ. После этого специалист компании отправится на место, снимет видео и пришлет его вам. Эта услуга бесплатна и, опять же, не накладывает никаких обязательств.



Вообще, маркетплейс новостроек pn.ru удобен не только разнообразными онлайн-сервисами, но и тем, что менеджер всегда рядом с покупателем — на расстоянии одного звонка и сообщения в чате. Во втором случае на связи тоже человек, а не умная программа.