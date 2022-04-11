Как купить квартиру на маркетплейсе?

Пошаговая инструкция — в нашем объяснении.
Насколько популярна покупка недвижимости онлайн? Разве не надежнее посетить офис застройщика?
Люди все чаще предпочитают не тратить время на поездки и встречи, да еще и в рабочие часы, а просто зайти на маркетплейс или сайт девелопера и найти квартиру самостоятельно. По данным компании «Петербургская Недвижимость», такой способ выбирают 62% покупателей. Показательна и статистика онлайн-платформы pn.ru. В 2021 году ее мобильный трафик вырос вдвое, и только с планшетов и смартфонов сюда зашли 2,7 млн человек.
Хорошо, давайте попробуем найти дом мечты, не вставая с дивана. С чего начинать?
Сперва нужно зайти в личный кабинет на pn.ru или зарегистрироваться, если вы на маркетплейсе впервые. Для этого потребуется ввести краткие данные о себе и пройти аутентификацию с помощью SMS. Пароль вам также пришлют на телефон. Конечно, изучать варианты на сайте можно и без регистрации, но именно личный кабинет позволяет видеть актуальные цены и предложения, бронировать недвижимость и вносить оплату.
На сайте pn.ru собрано более 36 тыс. квартир в 181 жилом комплексе в Петербурге от более чем 40 застройщиков. Чтобы найти подходящую, можно использовать основные фильтры: по району, улице, ближайшей станции метро, числу комнат, стоимости и году сдачи объекта в эксплуатацию. Расширенный поиск позволяет учесть общую площадь жилья, расстояние до метро, наличие кладовых и паркингов, уникальные преимущества. И еще заранее выбрать между прямой продажей от застройщика и переуступкой. К слову, у «Петербургской Недвижимости» есть собственный Центр переуступок, который также размещает квартиры на pn.ru.
Допустим, вас интересует однокомнатная квартира в Московском районе. По такому запросу маркетплейс предлагает 480 вариантов в 16 жилых комплексах от разных застройщиков. Информация о каждом собрана в карточке объекта с фотографией, адресом, ближайшим метро, сроком сдачи и минимальной стоимостью. Будут также отмечены скидки, наличие паркинга, готовой отделки и особых опций вроде мастер-спальни, панорамных окон или французского балкона.
Кажется, я понял, что мне нравится. Как узнать больше о приглянувшемся жилом комплексе?
Допустим, вас заинтересовал ЖК «Парадный ансамбль»* от Setl Group, расположенный на Пулковском шоссе. Кликните по его названию на карточке и попадете на отдельную страницу, где есть вся нужная информация. Тут можно узнать, что «Парадный ансамбль» — достаточно необычный проект в европейском духе. На его территории запланировано устройство парка из лиственных и хвойных деревьев, парадной площади, в центре которой предусмотрен ресторан, окруженный водоемом.
Возле парка будет находиться самая большая среди проектов Setl Group детская площадка SetlKids — уникальное игровое пространство, разработанное по рекомендациям психологов. Неподалеку — спортивная площадка SetlSport, созданная при участии профессионального тренера и разделенная на четыре фитнес-станции: для кардио-, силовых, функциональных и базовых тренировок. На территории запланирована масштабная внутренняя инфраструктура: школы и детские сады, множество коммерческих помещений под объекты стрит-ритейла.
Здесь же можно уточнить и другие важные детали. Например, узнать, что от ЖК «Парадный ансамбль» можно доехать до метро «Московская» и «Звездная» примерно за 20 минут, а до КАД и аэропорта «Пулково» отсюда — около 10 минут на автомобиле.
На странице жилого комплекса размещены планировки, изображения отделки и предложение по меблировке квартиры, а также минимальные ставки по ипотеке от разных банков. В разделе «Ход строительства» собраны отчеты по месяцам. Фотографии дают наглядную картину, а тексты с описанием выполненных работ объясняют, что было сделано.
С ЖК все понятно. А что есть вокруг него? Думаю, придется устроить прогулку по окрестностям.
Зачем вам лишние хлопоты? Просто перейдите в верхнюю часть страницы комплекса и кликните по значку «Панорама» на его фотографии. Здесь вы увидите 3D-обзор и самого «Парадного ансамбля», и его окружения. Оглядеться можно с двух разных точек съемки. На панораме отмечено расположение будущих корпусов (с доступными квартирами и ценами на них), а также ближайшие коммерческие и социальные объекты: детские сады, магазины, кафе. Для последних указаны не только название и адрес, но и часы работы.
Действительно, 3D-панорама — вещь удобная. Можно ли посмотреть удаленно и на сами квартиры?
На начальных этапах строительства их стоит изучать прямо на маркетплейсе. Кликаете по планировке — и видите подробное описание: площади помещений, схему расположения квартиры на этаже, виды из окон некоторых квартир и т.д. Во вкладках «Отделка» и «Меблировка» можно посмотреть, как выглядит квартира с отделкой и уже расставленными шкафами и диванами. Если все понравилось, нажимайте кнопку «В корзину». Это ни к чему не обязывает, зато вы точно не потеряете выбранный вариант.
Если близится дата сдачи жилого комплекса, можно отправиться на показ квартиры, не выходя из дома. Свяжитесь с менеджером компании «Петербургская Недвижимость» через чат на сайте маркетплейса, в мессенджере или по телефону — и скажите, что вас интересует онлайн-показ. После этого специалист компании отправится на место, снимет видео и пришлет его вам. Эта услуга бесплатна и, опять же, не накладывает никаких обязательств.
Вообще, маркетплейс новостроек pn.ru удобен не только разнообразными онлайн-сервисами, но и тем, что менеджер всегда рядом с покупателем — на расстоянии одного звонка и сообщения в чате. Во втором случае на связи тоже человек, а не умная программа.
Собрал в корзине несколько квартир. Решил, какую покупаю. Что теперь?
Нужно нажать кнопку «Забронировать», ознакомиться с условиями бронирования и правилами возврата залога, указать предпочтительный способ оплаты. Затем вводите паспортные данные для создания электронного залогового соглашения. Чтобы его подписать, используйте код, который вам пришлют в виде SMS. Далее оплачиваете залог онлайн банковской картой — с этого момента квартира будет забронирована либо на неделю (при 100% оплате или рассрочке), либо на 10 дней (при ипотеке).
После бронирования с вами свяжется специалист компании «Петербургская Недвижимость». Он подтвердит, что все прошло успешно, и отправит договор на покупку квартиры по электронной почте, чтобы вы могли его почитать. При отказе от сделки залог возвращается в полном объеме.
Получил документ, но сам разобраться не могу. Как быть?
Если что-то непонятно или возникли вопросы, жмите на кнопку «Получить консультацию» — и юрист «Петербургской Недвижимости» все бесплатно разъяснит. Кстати, обращаться к нему можно на любом этапе покупки квартиры. Специалист раскроет положения и пункты договора. Подскажет тонкости оформления, если в процессе задействовано опекунство, попечительство или иностранные документы. Объяснит, как использовать субсидии и материнский капитал. Расскажет, как начисляется налог на имущество и дается налоговый вычет.
Для покупки мне понадобится ипотека. За ней придется идти в банк?
Достаточно будет зайти в личный кабинет на маркетплейсе. Там вы заказываете расчет кредита и вместе с менеджером подбираете подходящие ипотечные программы. Обратите внимание: некоторые банки-партнеры «Петербургской Недвижимости» предлагают эксклюзивные ставки для клиентов компании. Например, для ЖК «Парадный ансамбль» от застройщика Setl Group возможна годовая ставка от 1,7% на ипотеку «Сбербанка России».***
С договором на приобретение недвижимости действует такая же схема?
На pn.ru технологии продвинулись еще дальше. Договор дистанционно заверяется электронной цифровой подписью, которую компания помогает оформить, а затем регистрируется в Росреестре. Кстати, после заключения договора и открытия аккредитива — специального счета в банке — в вашем личном кабинете появится уведомление о возможности вернуть залог. Это тоже происходит онлайн на сайте маркетплейса.
Справочная информация
Материал подготовлен специально для ООО «ЦРП «Петербургская Недвижимость».
* ЖК «Парадный ансамбль», Санкт-Петербург, Пулковское шоссе, дом 103, литера Х — застройщик «Специализированный застройщик «Норд Сити», проектная декларация на сайте наш.дом.рф
**Представленная меблировка не входит в стоимость квартиры, а является примером дизайн-проекта и приобретается отдельно.
*** Процентная ставка от 1,7% распространяется на покупку жилья в строящемся доме при первоначальном взносе от 15%, при условии личного страхования заемщика. Ипотеку предоставляет ПАО «Сбербанк России». Первый взнос — от 15%, возраст заемщика — от 21 до 75 лет, сумма до 12 млн рублей, срок — до 30 лет. Льготная ставка от 1,7% действует 27 месяцев, дальнейшая процентная ставка — от 5,7%. С более подробной информацией можно ознакомиться на сайте.