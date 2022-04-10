Канцлер Австрии приедет в Москву. Это первый визит европейского лидера с начала спецоперации

Канцлер Австрии Карл Нехаммер едет в Москву на переговоры с президентом России Владимиром Путиным. Заявленная тема — диалог по Украине. Это первый визит лидера страны ЕС в РФ с начала спецоперации.



Как пишет Spigel 10 апреля, федеральная канцелярия в Вене подтвердила, что Нехаммер едет в Москву. На выходных он побывал на Украине и встретился с президентом Владимиром Зеленским.



По данным Wiener Zeitung, цель поездки в Москву — способствовать диалогу между Украиной и Россией. Хотя и шансы невелики, что признает сам канцлер.

