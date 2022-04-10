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    Канцлер Австрии приедет в Москву. Это первый визит европейского лидера с начала спецоперации

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    Канцлер Австрии Карл Нехаммер едет в Москву на переговоры с президентом России Владимиром Путиным. Заявленная тема — диалог по Украине. Это первый визит лидера страны ЕС в РФ с начала спецоперации.

    Как пишет Spigel 10 апреля, федеральная канцелярия в Вене подтвердила, что Нехаммер едет в Москву. На выходных он побывал на Украине и встретился с президентом Владимиром Зеленским.

    По данным Wiener Zeitung, цель поездки в Москву — способствовать диалогу между Украиной и Россией. Хотя и шансы невелики, что признает сам канцлер.

    Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков подтвердил, что встреча Путина и Нехаммера в Москве запланирована на 11 апреля.

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    Комментарии (5)

    266186220
    Бессмысленный вояж - воевать будем до упора.....
    Piter Russo
    Нужна ему эта Украина. Переговоры в основном об энергоносителях, удобрениях будут.
    xepnuminu
    Чичваркин просто красавчег.
    а австрияка овно в проруби.
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