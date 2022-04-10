СКА дожал ЦСКА за минуту до конца. Роману Ротенбергу осталась одна победа до своего первого финала

Фото: Сергей Михайличенко / «Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться





Пятая игра имела принципиальное значение. У проигравшего не оставалось права на ошибку. Нужно было решать здесь и сейчас. Противостояние двух тренеров-дебютантов – Романа Ротенберга у СКА и Сергея Федорова у ЦСКА – достигло своего пика. Каждый из них по-своему подошел к этому рубежу.

В состав СКА вернулся один из важнейших игроков – защитник Микко Лехтонен, пропустивший предыдущий матч из-за травмы. Он занял место в третьей паре защитников вместе со Степаном Фальковским. Оттуда в четвертую перевели Солянникова. Главный тренер ЦСКА Сергей Федоров почти полностью перетряхнул тройки нападения. В первое звено к Сергею Плотникову перевели Антона Слепышева и Сергея Андронова. Во второе отправили Константина Окулова и Владислава Каменева, а из второго в четвертое – Павла Карнаухова. Но шутка в том, что результат продолжило делать третье звено во главе с 41-летним Александром Поповым, который начинал свою карьеру еще при Борисе Ельцине.



Матч началась с удаления Никиты Нестерова за подножку, но петербуржцы не смогли воспользоваться преимуществом в одного игрока. На 12 минуте москвичи поймали СКА на контратаке и с передачи Попова забил Сергей Светлаков. За три минуты до конца армейцы с Невы получили еще одну возможность сыграть в большинстве, но вновь не смогли реализовать численное преимущество. Зато забили в равных составах. Александр Волков, такое ощущение, что бросал с отрицательного угла в гущу на пятаке, но вместо этого попал в голкипера Ивана Федотова, от которого шайба залетела в ворота.

Второй период вновь начался с гола Андрея Светлакова. Хоккеисты из третьего звена ЦСКА, словно в большинстве, заперли петербуржцев в зоне и провели результативную комбинацию в касание. Игроки СКА бросились исправлять ситуацию, но броски долгое время не шли. В итоге опять не обошлось без везения. Бросал Степан Фальковский. Шайба застряла где-то между Данилой Моисеевым и вратарем ЦСКА Федотовым и все-таки свалилась в ворота. В первый момент судьи даже отменили гол, но тренерский штаб СКА настоял на видеопросмотре. Взятие ворот все-таки признали. Рубрика «Занимательная статистика»: за весь второй период СКА не провел ни одного силового приема, в то же время у ЦСКА таких набралось семь штук.



У ЦСКА игра в большинстве тоже не ладилась. На старте третьего периода удалился форвард армейцев с Невы Андрей Кузьменко, но самым запоминающимся эпизодом двух минут в формате «пять на четыре» стала контратака Захара Бардакова с Данилой Моисеевым два в одного. Бардаков решил бросить вместо паса на партнера - шайба улетела выше ворот.

В тот момент, когда казалось, что овертайма не избежать, нападающий ЦСКА Сергей Светлаков сменил тэг «герой» на «антигерой». На ровном месте он получил удаление за подножку на Захаре Бардакове, оставив свою команду в меньшинстве за две минуты до конца. В этот раз петербуржцы свой шанс не упустили. Оскар Фантенберг щелкнул точно в цель после паса Никиты Гусева. Матч завершился со счетом 3:2 в пользу СКА.

Фото: Сергей Михайличенко / «Фонтанка.ру» Фото: Сергей Михайличенко / «Фонтанка.ру» Фото: Сергей Михайличенко / «Фонтанка.ру» Фото: Сергей Михайличенко / «Фонтанка.ру» Фото: Сергей Михайличенко / «Фонтанка.ру» Фото: Сергей Михайличенко / «Фонтанка.ру» Фото: Сергей Михайличенко / «Фонтанка.ру» Фото: Сергей Михайличенко / «Фонтанка.ру» Фото: Сергей Михайличенко / «Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться





Главный тренер ЦСКА Сергей Федоров после матча был задумчив.

«Была хорошая, быстрая игра, – заявил он. – Но игровую дисциплину никто не отменял. Два раза вели в счете, играли правильно. Серия стала только интереснее. Хотя задачу себе мы точно не упростили. Со Светлаковым еще не говорил. Но, думаю, он все понимает. Не первый год играет в хоккей».



Главный тренер СКА Роман Ротенберг признал, что нет предела совершенству.

«Ребята сегодня молодцы, играли друг за друга, ловили шайбу на себя, – заявил наставник петербургского клуба. – Нам есть, над чем работать. Мы можем играть лучше, и игроки это знают. Это бой, схватка, в которой всегда происходит что-то новое. Соперник нас не удивил своими перестановками в составе. Мы ни на секунду не расслабляемся».

СКА осталось выиграть один матч, чтобы впервые с 2017-го года выйти в финал Кубка Гагарина. По словам Романа Ротенберга, он об этом не думает. Наверняка ведь лукавит.

Артем Кузьмин, «Фонтанка.ру»

