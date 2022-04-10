    Сейчас

    +3˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +3˚C

    Переменная облачность, дождь

    Ощущается как -1

    5 м/с, южн

    753мм

    92%

    Подробнее
    usd74.85eur81.71
    Боевые действия на УкраинеСанкции и экономикаТранспорт с 1 апреля. РеформаЭкологияОбраз жизниОбразованиеПромышленный Петербург

    СКА вырвал победу у ЦСКА и вышел вперед в серии

    Победой хоккейного клуба СКА завершился пятый матч финала Западной конференции против ЦСКА. Встреча проходила в Санкт-Петербурге 10 апреля. Армейцы с Невы выиграли со счетом 3:2 (1:1, 1:1, 1:0).

    2
    Печать

    У СКА отличились Александр Волков (20 минута), Данила Моисеев (38) и Оскар Фантенберг (59). За ЦСКА обе шайбы забил Андрей Светлаков (12, 28).

    Фото: Сергей Михайличенко / «Фонтанка.ру»
    ПоделитьсяПоделиться

    Таким образом, счет в серии стал 3–2 в пользу петербургской команды. Следующий матч пройдет 12 апреля в Москве. Серию выиграет команда, первой одержавшая четыре победы.

    Фото: Сергей Михайличенко / «Фонтанка.ру»
    ПоделитьсяПоделиться
    Фото: Сергей Михайличенко / «Фонтанка.ру»
    Фото: Сергей Михайличенко / «Фонтанка.ру»

    По теме (5)

    ПОДЕЛИТЬСЯ

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях.Присоединяйтесь прямо сейчас:

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    Комментарии (2)

    lexandr_5e4ce78957e84
    Фу, а я было прочитал : нужны перекрестные перестрелки". не дай Бог!
    footballer13
    Нужны перекрёстные серии всё-таки.
    Чтобы не было "финалов" СКА-ЦСКА.
    читать все комментариидобавить комментарий

    Новости компаний