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    Призер Олимпиады Наталья Водопьянова решила возглавить петербургский баскетбол

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    У Федерации баскетбола Санкт-Петербурга в ближайшее время может смениться президент. Как стало известно «Фонтанке» 10 апреля, баллотироваться собирается двукратный бронзовый призер Олимпиады Наталья Водопьянова.

    Выборы пройдут 21 апреля. Как заявил действующий президент Валерий Диев, он может продолжить руководить федерацией, если не удастся найти достойного кандидата. Одним из них может стать представитель «Газпрома», «неравнодушный к баскетболу».

    Валерий Диев возглавил Федерацию баскетбола Санкт-Петербурга в 2018 года после смерти Алексея Бурчика.

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