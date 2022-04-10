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    Хоккеистки «Динамо-Невы» сенсационно обыграли чемпионок и впервые вышли в полуфинал ЖХЛ

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    Женская хоккейная команда «Динамо-Нева» сенсационно вышла в полуфинал ЖХЛ, обыграв в решающем пятом матче первого раунда плей-офф действующего чемпиона «Агидель». Встреча проходила 10 апреля в Уфе.

    Петербургские хоккеистки выиграли по буллитам со счетом 4:3 (0:0, 1:1, 2:2, 0:0, 1:0). Всю игру они были в роли догоняющих. Сравняли счет за две минуты до конца третьего периода и в серии буллитов оказались точнее.

    Голы за «Динамо-Неву» забили Мария Александрова (23 минута), Фануза Кадирова (48), Александра Вафина (59, победный буллит). У «Агидели» отличились Ольга Сосина (33), Мария Баталова (50), Елизавета Роднова (55).

    Для «Динамо-Невы» это первый выход в полуфинал в истории команды. В прошлом году они заняли пятое место и не попали в плей-офф. «Агидель» — трехкратные чемпионки России (2017/18, 2018/19, 2020/21).

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