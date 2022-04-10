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    «Что-то взрывается». На ЗСД у Солнечного горит автомобиль

    Автомобиль полыхает на ЗСД в Курортном районе Петербурга 10 апреля. Об этом «Фонтанке» сообщили очевидцы.

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    Машина загорелась в районе Белоострова. «Что-то взрывается», — комментируют горожане.

    читатель «Фонтанки» Алексей

    По данным сервиса «Яндекс.Пробки», движение транспорта затруднено в сторону Петербурга на участке перед съездом в Солнечное.

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