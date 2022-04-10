Машина загорелась в районе Белоострова. «Что-то взрывается», — комментируют горожане.
читатель «Фонтанки» Алексей
По данным сервиса «Яндекс.Пробки», движение транспорта затруднено в сторону Петербурга на участке перед съездом в Солнечное.
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«Что-то взрывается». На ЗСД у Солнечного горит автомобиль
Автомобиль полыхает на ЗСД в Курортном районе Петербурга 10 апреля. Об этом «Фонтанке» сообщили очевидцы.
Машина загорелась в районе Белоострова. «Что-то взрывается», — комментируют горожане.
читатель «Фонтанки» Алексей
По данным сервиса «Яндекс.Пробки», движение транспорта затруднено в сторону Петербурга на участке перед съездом в Солнечное.
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