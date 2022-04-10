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    Резервный фонд пополнят на сотни миллиардов для стабильности экономики России

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    Средства от дополнительных нефтегазовых доходов в размере 273 млрд рублей направят в резервный фонд правительства России, сообщили в кабинете премьера Михаила Мишустина.

    Как говорится в опубликованном 10 апреля на сайте кабмина заявлении, средства будут направленны на обеспечение стабильности экономики страны в условиях внешних санкций.

    Резервный фонд правительства был создан для финансирования непредвиденных расходов и мероприятий федерального значения, деньги на которые не были предусмотрены в федеральном бюджете. В 2021 году его средства, например, тратили на финансирование единовременных президентских выплат пенсионерам и семьям с детьми от 6 до 18 лет, а также мероприятий, связанных с борьбой с коронавирусом, в том числе закупку бесплатных лекарств.

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    Комментарии (20)

    Михаил Петров-Водкин
    Индия купила чуток нефти за полцены и появились доп.доходы
    PROM
    надо деньги в экономику вливать, строить заводы. а они всё в банку складывают
    266374188
    а шо?уже всьо??!!только полтора месяца прошло,,,,,,,,,,,,,,
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