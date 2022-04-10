Резервный фонд пополнят на сотни миллиардов для стабильности экономики России

Средства от дополнительных нефтегазовых доходов в размере 273 млрд рублей направят в резервный фонд правительства России, сообщили в кабинете премьера Михаила Мишустина.



Как говорится в опубликованном 10 апреля на сайте кабмина заявлении, средства будут направленны на обеспечение стабильности экономики страны в условиях внешних санкций.



Резервный фонд правительства был создан для финансирования непредвиденных расходов и мероприятий федерального значения, деньги на которые не были предусмотрены в федеральном бюджете. В 2021 году его средства, например, тратили на финансирование единовременных президентских выплат пенсионерам и семьям с детьми от 6 до 18 лет, а также мероприятий, связанных с борьбой с коронавирусом, в том числе закупку бесплатных лекарств.

