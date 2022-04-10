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    В Колпино «Мазда» раздавила прилавок с корюшкой. Продавца спасли сантиметры

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    Расстояние в сантиметры спасло торговца корюшкой в Колпино. Прилавок и рыбу раздавила «Мазда», выехавшая на тротуар на пересечении улиц Тверской и Ремизова.

    Видео аварии опубликовано в соцсетях 10 апреля. ДТП произошло накануне. Водитель пытался проскочить перекресток и резко ушел вправо, судя по всему, испугавшись столкновения с попутной машиной, которая сворачивала налево. «Мазда» вылетела на тротуар и сбила самодельный прилавок уличного торговца рыбой. Сидевший на стуле пожилой мужчина не пострадал.

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    Как сообщают очевидцы, управлял «Маздой» молодой водитель. После аварии он вызвал сотрудников ГИБДД.

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    Комментарии (8)

    Полярный Лис
    хех... шуганулся поворачивающей налево и пытался уйти от столкновения... вообще глупо - надо было не крутить руль, а тупо на тормоз жать - был бы прав и ни в кого бы не влетел - скорость детская, травм бы не получил -а ремонт тачки оплатил бы идиот... Да и зря уходил от столкновения - левый сам нормально стормозил вовремя... теперь будет сам чинить свой мобиль да еще и корюшку оплачивать.
    VKuser86771196
    Меньше всякой дрянью будут торговать. Нашли, блин, рыбу.
    Alex000
    У меня по сути даже вопросов нет, есть непонимание - на фига он на такой скорости пытался в поворот войти, да ещё таким радиусом. Заведомо гиблый маневр же.
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