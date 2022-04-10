В Колпино «Мазда» раздавила прилавок с корюшкой. Продавца спасли сантиметры

Расстояние в сантиметры спасло торговца корюшкой в Колпино. Прилавок и рыбу раздавила «Мазда», выехавшая на тротуар на пересечении улиц Тверской и Ремизова.



Видео аварии опубликовано в соцсетях 10 апреля. ДТП произошло накануне. Водитель пытался проскочить перекресток и резко ушел вправо, судя по всему, испугавшись столкновения с попутной машиной, которая сворачивала налево. «Мазда» вылетела на тротуар и сбила самодельный прилавок уличного торговца рыбой. Сидевший на стуле пожилой мужчина не пострадал.