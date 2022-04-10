В Петербурге минимум заболевших с октября 2020-го. По коронавирусу впереди Москва и Урал

Всего в России выявили 13 056 случаев заражения за сутки, это минимум с 11 июня 2021 года. Выздоровели 29 372 человека. Госпитализировали 1 457 человек. Умерли 259 пациентов — минимум с 9 ноября 2020 года. В Петербурге — 14 летальных исходов.

Накануне в Петербурге было 689 новых случаев заражения за 24 часа, а до этого 743.

