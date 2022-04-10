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    В Петербурге минимум заболевших с октября 2020-го. По коронавирусу впереди Москва и Урал

    Число новых случаев коронавируса в Петербурге снижается. В городе за сутки зарегистрировано лишь 617 новых заболевших — минимум с октября 2020 года. Это третье место в России после Москвы (742) и Свердловской области (660), следует из данных федерального оперштаба от 10 апреля.

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    Всего в России выявили 13 056 случаев заражения за сутки, это минимум с 11 июня 2021 года. Выздоровели 29 372 человека. Госпитализировали 1 457 человек. Умерли 259 пациентов — минимум с 9 ноября 2020 года. В Петербурге — 14 летальных исходов.

    Накануне в Петербурге было 689 новых случаев заражения за 24 часа, а до этого 743.

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    Комментарии (4)

    VKuser86771196
    Рано расслабились.
    266157350
    А я рад что маски отменили , поскольку связан с похоронным бизнесом . Нормальные -то люди изначально в респираторах медицинских ходили, ибо маски - это для носителей инфекции (чтобы не разлеталась сильно) а чтобы не заразиться , нужен респиратор 2- 3 уровня защиты . Но и отмена масок , надеюсь, придаст моему бизнесу новый драйвер ;)
    alexpv
    А смелости отменить маски не хватает у властей, хотя де-факто их никто нигде уже не носит и не требует надеть.
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