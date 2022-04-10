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    Петербургского студента увезли в больницу после разрыва гранаты

    Студент колледжа попал в больницу после взрыва страйкбольной гранаты в Невском районе Петербурга. Чеку он дернул сам.

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    Как стало известно «Фонтанке» 10 апреля, накануне днём скорую вызвали на улицу Бадаева. Помощь потребовалась 16-летнему студенту колледжа. Первокурсник выдернул чеку от страйкбольной гранаты, снаряд разорвался у него в руках.

    Пострадавшего с множественными ссадинами шеи, грудной клетки, брюшной стенки, ладоней, плеч, кистей, бедер госпитализировали в больницу Раухфуса. У него также диагностировали баротравму и конъюнктивит обоих глаз.

    Подросток воспитывается в многодетной семье. По словам матери, гранату два месяца назад купил старший брат.

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