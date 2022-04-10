Петербургского студента увезли в больницу после разрыва гранаты

Как стало известно «Фонтанке» 10 апреля, накануне днём скорую вызвали на улицу Бадаева. Помощь потребовалась 16-летнему студенту колледжа. Первокурсник выдернул чеку от страйкбольной гранаты, снаряд разорвался у него в руках.



Пострадавшего с множественными ссадинами шеи, грудной клетки, брюшной стенки, ладоней, плеч, кистей, бедер госпитализировали в больницу Раухфуса. У него также диагностировали баротравму и конъюнктивит обоих глаз.



Подросток воспитывается в многодетной семье. По словам матери, гранату два месяца назад купил старший брат.

