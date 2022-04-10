За упаковкой лекарства — по всему городу. Чем заменить исчезнувший препарат от эпилепсии

Фото: Сергей Коньков/«Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться





Когда в 2020 году израильская фармкомпания Teva заявила о выводе с российского рынка 8 препаратов, среди которых был противоэпилептический «Финлепсин», Минздрав сообщал, что дефицита не будет: у «Финлепсина» (МНН карбамазепин) есть 18 аналогов. Сегодня за каждой их упаковкой пациенты с эпилепсией или их родственники ездят по всему городу. «В Петербурге закончились противоэпилептическое лекарство карбамазепин и все его аналоги», пишет в очередной раз читатель «Фонтанки».

«Фонтанка» все же попыталась найти лекарство в городских аптеках. Справочная служба «Здоровье города» назвала утром 7 апреля всего один адрес, где есть «Финлепсин» — проспект Пятилеток, 9, аптека «Ситифарм». Но там препарата уже не оказалось. Кстати, в «Здоровье города» сразу советуют: прежде чем ехать по названному адресу, лучше сначала позвонить — противоэпилептические препараты быстро исчезают.



«Тегретол» — тот же карбамазепин от компании «Новартис» будто бы был в аптеке «Фармакея». «Был, — подтверждает провизор, вчера вечером, одна упаковка. Уже нет».

«Финлепсин» и «Тегретол», по данным справочной службы, появлялись в девяти аптеках. Но поскольку препаратов поступает очень мало, данные быстро устаревают. Никаких аналогов/дженериков, в том числе российских, служба даже не предлагает, сразу сообщает, что их нет.

С другими противоэпилептическими препаратами тоже есть проблемы. В той же «Фармакее» сообщили, что осталась всего одна пачка «Депакина» (Sanofi), предложили зарезервировать ее, иначе купят. В других аптеках на вопрос: «Есть ли «Депакин»?», спрашивают дозировку, а потом сообщают: «Закончился».

Противоэпилептические лекарства то и дело попадают в категорию дефицитных. Перебои возникают то с «Кеппрой» https://doctorpiter.ru/articles/24012/, то с «Финлепсином». Сегодняшние объяснения, что пациенты, страдающие эпилепсией, скупили все лекарства в аптеках, для этих препаратов не подходит, проблемы с ними были и раньше, и они периодически возникают снова. Причем, как сообщают в комитете по здравоохранению, для льготников эти препараты закуплены. Их нет в рознице.



Известно, что Teva вывела «Финлепсин» с российского рынка, потому что препарат входит в список ЖНВЛП, а установленная на него цена в России не покрывала издержек компании на производство и логистические издержки. Но когда уже в прошлом году стало катастрофически не хватать препарата, она сообщила, что возвращается с ним в Россию. В комитет по здравоохранению на 3 февраля поступила информация от производителя о планируемом сроке возобновления поставок «Финлепсина ретард» (самого востребованного — с длительным действием): примерно 15 мая 2022 года.

Что делать пациенту, чтобы дожить до новых поставок противоэпилептических лекарств, «Фонтанка» спросила у Татьяны Сергеевой, заместителя главного врача Елизаветинской больницы по неврологии:

— Не обязательно покупать оригинальный препарат. Существует достаточное количество дженериков, в том числе, произведенных в России, которыми можно заменить оригинальные зарубежные препараты. Для этого не нужно специально посещать врача, ведь рецепты на противоэпилептические препараты выписываются по международному непатентованному названию, дозировки препаратов тоже менять не нужно.



Так, исчезнувший «Финлепсин-ретард» (карбамазепин) можно заменить препаратами «Тегретол ЦР», «Зептол» — эти препараты пролонгированного действия (с приставкой в названии), применяются 2 раза в сутки. У обычного карбамазепина длительность действия короче, поэтому суточная доза разбивается на три приема. Карбамазепин так же можно заменить на окскарбамазепин («Трилептал»), но дозировку нужно пересчитать из расчета 200 мг карбамазепина = 300гр «Трилептала» и потребуется выписка нового рецепта.

Препараты с действующим веществом вальпроевая кислота: «Депакин хроно», «Депакин хроносфера», «Конвулекс пролонг», «Конвульсофин ретард», «Вальпарин ХР», «Вальпроевая кислота с пролонгированным высвобождением», «Энкорат хроно пролонг». Они пролонгированные, принимаются 2 раза в день. Если приставки в названии нет или препарат в каплях (для детей) то суточная дозировка делится на 3 приема. Исключение — «Депакин хроносфера» — из-за особенностей его выведения из организма приниматься может 1 раз в сутки (вся суточная дозировка).



Препараты с действующим веществом леветирацетам — «Кеппра», «Кепайра-Веро», «Конвилепт», «Леветинол», «Леветирацетам канон», «Леветирацетам акрихин», «Эпикепран», «Эпитерра». Суточная дозировка этих препаратов разбивается на 2 приема.

Препараты с действующим веществом ламотриджин — «Ламиктал», «Ламотриджин канон», «Ламолеп», «Сейзар», «Ламитор» принимаются 2 раза в день.

Препараты с действующим веществом топирамат — «Топамакс», «Топирамат Алси», «Топсавер», «Топирамат канон», «Топалепсин», «Тореал» принимаются 2 раза в день.

Помните, что препараты с медленным или пролонгированным высвобождением (которые принимаются 1–2 раза в день) в меньшей степени влияют на когнитивные функции (т.е. в меньшей степени угнетают память, внимание).

Ирина Багликова, «Фонтанка.ру»

