На Пулковском один и тот же каршеринг попал в ДТП с разницей в несколько часов

Злоключениями каршеринга в Московском районе Петербурга делятся в социальных сетях. Для него сработала народная мудрость о том, что плохое начало не к доброму концу, без сопутствующих жертв не обошлось.
Последствия вечерней аварии на Пулковском шоссе 9 апреля показали в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» «ВКонтакте». Напротив ТРК «Лето» водителей теснил перевернувшийся на крышу «Фольксваген», чуть в стороне отдыхал разбитый автомобиль с цветографией сервиса аренды.
Для последнего день не задался с самого начала. В комментариях нашлись те, кто проезжал по Пулковскому утром — каршеринг стоял там же, в правой полосе у обочины, вид имел уже потрёпанный.
«Он же утром жахнул в зад выезжающей машине с второстепенной дороги. На место был отправлен экипаж ДПС. Видел их в 10.00. И этот каршеринг простоял целый день, ожидая 2-го ДТП без опознавательного знака», — рассказывает Вячеслав.
Автор: ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб
В половине девятого вечера «Пассат» и препятствие, которое он не смог объехать, по словам водителей, были на том же месте. Компанию им составлял эвакуатор.
В УГИБДД «Фонтанке» уточнили, что ДТП с перевёртышем на Пулковском шоссе, 40, произошло незадолго до восьми часов вечера, пострадавших нет.