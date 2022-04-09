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    На Пулковском один и тот же каршеринг попал в ДТП с разницей в несколько часов

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    Злоключениями каршеринга в Московском районе Петербурга делятся в социальных сетях. Для него сработала народная мудрость о том, что плохое начало не к доброму концу, без сопутствующих жертв не обошлось.

    Последствия вечерней аварии на Пулковском шоссе 9 апреля показали в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» «ВКонтакте». Напротив ТРК «Лето» водителей теснил перевернувшийся на крышу «Фольксваген», чуть в стороне отдыхал разбитый автомобиль с цветографией сервиса аренды.

    Для последнего день не задался с самого начала. В комментариях нашлись те, кто проезжал по Пулковскому утром — каршеринг стоял там же, в правой полосе у обочины, вид имел уже потрёпанный.

    «Он же утром жахнул в зад выезжающей машине с второстепенной дороги. На место был отправлен экипаж ДПС. Видел их в 10.00. И этот каршеринг простоял целый день, ожидая 2-го ДТП без опознавательного знака», — рассказывает Вячеслав.

    Автор: ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб

    В половине девятого вечера «Пассат» и препятствие, которое он не смог объехать, по словам водителей, были на том же месте. Компанию им составлял эвакуатор.

    В УГИБДД «Фонтанке» уточнили, что ДТП с перевёртышем на Пулковском шоссе, 40, произошло незадолго до восьми часов вечера, пострадавших нет.

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    Комментарии (1)

    xepnuminu
    в Карелии только девять желающих нашлось повоевать.
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