На Пулковском один и тот же каршеринг попал в ДТП с разницей в несколько часов

Злоключениями каршеринга в Московском районе Петербурга делятся в социальных сетях. Для него сработала народная мудрость о том, что плохое начало не к доброму концу, без сопутствующих жертв не обошлось.



Последствия вечерней аварии на Пулковском шоссе 9 апреля показали в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» «ВКонтакте». Напротив ТРК «Лето» водителей теснил перевернувшийся на крышу «Фольксваген», чуть в стороне отдыхал разбитый автомобиль с цветографией сервиса аренды.