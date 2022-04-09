«Зенит» победил в Грозном и удержал 3-х очковый отрыв

Фото: Александр Демьянчук/ТАСС Поделиться Поделиться





На неделе свои контракты с петербургским клубом продлили Александр Ерохин и Алексей Сутормин. Решение разумное, особенно с учетом полной неясности: что будет с иностранными футболистами «Зенита» в следующем сезоне. К сожалению, не исключен вариант, при котором в сезоне 2022–2023 гг. на поле будут выходить только игроки из России, Казахстана и Белоруссии. Но пока все легионеры петербуржцев на месте.

Главным арбитром матча в Грозном был назначен Алексей Матюнин, арбитр категории ФИФА. И тут важно прочесть несколько заметок на полях.



Матюнин — сын Валерия Матюнина, который 6 лет выступал за московское «Динамо» и обыгрывал «Зенит» в финале Кубка СССР-84. Именно «Динамо» сейчас преследует «Зенит» в турнирной таблице: после победы над «Нижним Новгородом» Александра Кержакова столичный клуб сократил отставание от команды Семака до нуля очков.

Матюнин — один из немногих российских арбитров, у которого в статье в Википедии есть раздел «скандалы». Часть из них имеет непосредственное отношение к «Зениту». В ноябре 2014 года бразильский полузащитник Халк обвинял Алексея в расистских оскорблениях. В августе 2019 года на «Газпром Арене» Матюнин отменил два чистых гола в ворота как раз «Ахмата» (!). После той игры Семак, оттаскивая от судьи взбешенных Анатолия Тимощука и Виктора де Оливейру, произнес былинное «Не надо с этими козлами разговаривать». Из уст нематерящегося Сергея такая фраза — громче многих слов обычного гражданина. Алексей Миллер, патрон «Зенита», так прокомментировал арбитраж: «Есть поле и есть поле. Кукурзное — не судейское. Одни асы, другие нет» (в этом диагнозе читалась дань подвигу Дамира Юсупова, который незадолго да матча посадил пассажирский самолет в поле, и оммаж резкому скандированию трибун в адрес судьи). Бонус: в декабрьской игре против «Ростова» Матюнин ошибочно засчитал гол Дмитрия Комличенко в ворота Михаила Кержакова.



Впрочем, назначение Матюнина можно объяснить: в прошлом туре сразу 3 решения арбитров в 3 матчах членами экспертно-судейской комиссии были признаны неверными. Ошибки Игоря Панина в игре ЦСКА-«Урал», Сергея Карасева в снежном дерби «Локомотив»-«Спартак», Алексея Сухова во встрече «Краснодар-«Динамо» привели к серьезным последствиям: Панин, Сухой и Артем Любимов (работал на ВАР на матче «Краснодар» — «Динамо») отстранены до конца сезона, Карасев пропустит один матч, Павел Шадыханов (ВАР на «Локомотив» — «Спартак») — два. В новейшей истории российского футбола это самая масштабная чистка, которая привела к тому, что за 6 туров до конца чемпионата судить фактически некому.

У «Зенита» традиционно неважно получается в Грозном. Последний раз петербургские футболисты выигрывали в столице Чеченской Республики аж 7 лет назад: 8 апреля 2015 года. Тогда за команду Андре Виллаша-Боаша забивали Олег Шатов и Соломон Рондон, а в старте выходили Данни, Халк и Аксель Витсель. В этом сезоне до субботнего матча «Ахмат» находился на 7 строчке в турнирной таблице. Команда Андрея Талалаева характеризуется активной игрой в прессинг и большим количеством единоборств.



У «Зенита» из основной обоймы продолжают выпадать футболисты: Станислав Крицюк и Деян Ловрен травмированы давно. На неделе лазарет пополнили Вячеслав Караваев (предстоит операция на бедре) и Вендел. Стартовый состав в Грозном вышел неожиданный: Михаил Кержаков в воротах; Дуглас Сантос, Дмитрий Чистяков, Вильмар Барриос в обороне; Данил Круговой и Андрей Мостовой получили каждый по флангу, Клаудиньо и Далер Кузяев заняли опорную зону, а Малком, Юри Алберто и Артем Дзюба отправились вперед.

Первый тайм прошел в предсказуемо бескомпрокомиссной борьбе. Футболисты много и с азартом били друг друга по ногам. Смысла на поле не было видно. Классический сумбур вместо игры. Но в конце стартовых 45 минут Семак перестроил игру на схему 4–4–2 и сказался класс игроков: «Ахмат» ошибся с вводом мяча из аута, инструмент прилетел в спину Клаудиньо, перехват подхватил Мостовой, который продлил эпизод на Алберто. Юри был точен и забил свой третий гол за «Зенит».

Во втором тайме сумбура было еще больше, чем в первом. Отдадим должное хозяевам: игроки Талалаева изо всех сил старались сравнять счет. Отдадим должное гостям: футболисты Семака умудрялись играть в контроль и не паниковать, а главный тренер продолжал перемещать футболистов на поле.



В последние 20 минут тренерский штаб «Зенита» использовал все замены: на поле последовательно появились Нулары Алип (вместо Мостового), Магомед Оздоев (Дзюба), Алексей Сутормин (Малком), Арсен Адамов (Барриос), Александр Ерохин (Алберто).

С заменами Семак угадал: на 90 минуте после эмоционального прорыва по правому флангу ингуш Оздоев, родившийся в Грозном, идеально выкатил мяч под удар Ерохину. Тот был точен: 2:0.

Впервые за 7 лет в рамках чемпионата петербургский клуб победил в столице Чечни. У «Зенита» 13 матчей без поражений: 8 побед, 5 ничьих, и опять плюс 3 в турнирной таблице. Семак на послематчевой пресс-конференции был четок: «В первом тайме привыкали к газону. Все матчи складываются тяжело в Грозном. Дзюба в хорошей форме, его безголевая серия интересует только журналистов; нам же важнее то, как он работает на команду».

В 25 туре «Зенит» дома на «Газпром Арене» принимает «Урал».

Федор Погорелов, «Фонтанка.ру»