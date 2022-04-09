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    В квартире на Ленинском полиция искала отрезанные пальцы петербурженки

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    Петербурженка в наркотическом дурмане лишилась пальцев в Красносельском районе города. В квартире нашли спящего приятеля, сушёные грибы, но не части тела, пишет 47news 9 апреля.

    Сообщение о травмированной женщине на Ленинском проспекте, 53, поступило в полицию накануне около девяти часов утра. Поднявшись в квартиру, наряд обнаружил пострадавшую — 32-летнюю жительницу Петербурга, сознание которой пребывало в иной реальности, а на руке недоставало пальцев. Её экстренно госпитализировали.

    Вероятная причина неадекватности нашлась в тумбочке. Из неё достали пакетик с тяжелым наркотиком синтетического происхождения, рядом хранились сушёные грибы.

    Психоделический опыт пострадавшая получала не в одиночестве. Заглянув в другую комнату, полицейские разбудили 40-летнего мужчину, пребывавшего в таком же невменяемом состоянии. По предварительным данным, отношения к травмам подруги он не имеет — она отхватила себе пальцы, воспользовавшись ножом и разделочной доской.

    В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по статье о незаконном приобретении и хранении наркотиков. Поиски частей тела не увенчались успехом.

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    Комментарии (2)

    Профессор Тарантога
    "....полицейские разбудили 40-летнего мужчину, пребывавшего в таком же невменяемом состоянии".... Удивили! У нас вся страна пребывает в невменяемом состоянии.....
    265931344
    Сома и отрезало
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