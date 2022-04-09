В квартире на Ленинском полиция искала отрезанные пальцы петербурженки

Петербурженка в наркотическом дурмане лишилась пальцев в Красносельском районе города. В квартире нашли спящего приятеля, сушёные грибы, но не части тела, пишет 47news 9 апреля.

Сообщение о травмированной женщине на Ленинском проспекте, 53, поступило в полицию накануне около девяти часов утра. Поднявшись в квартиру, наряд обнаружил пострадавшую — 32-летнюю жительницу Петербурга, сознание которой пребывало в иной реальности, а на руке недоставало пальцев. Её экстренно госпитализировали.

Вероятная причина неадекватности нашлась в тумбочке. Из неё достали пакетик с тяжелым наркотиком синтетического происхождения, рядом хранились сушёные грибы.