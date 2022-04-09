Минобороны РФ заявило об обстреле сухогруза, который пытался вывезти «азовцев»* из Мариуполя

Министерство обороны России сообщило, что российские корабли обстреляли украинский сухогруз «Апачи», который пытался вывезти из порта Мариуполя лидеров батальона «Азов»*(признан в РФ экстремистским) и иностранных наёмников. Информацию об этом ведомство опубликовало 9 апреля.

По официальной российской версии, приписанное к мальтийскому порту судно попыталось прорваться в порт Мариуполя, передавая сообщения: «Я — «Маньяк», иду к тебе».



На требования выйти на связь сухогруз не отвечал, и по «Апачи» открыли артиллерийский огонь. После прямого попадания в корму на корабле произошло возгорание. Сухогруз вышел на связь, попросил прекратить огонь и сообщил, что готов выполнять все требования российских военных.