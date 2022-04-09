Двое юных и мстительных устроили погром в пиццерии на Васильевском

Пиццерия на Васильевском острове в Петербурге подверглась налёту варваров ночью 9 апреля. Им понравилась «Маргарита», но не устроил чек — самим фактом своего наличия.



О случившемся «Фонтанке» рассказал владелец заведения DivinePizza, расположенного на углу Малого проспекта В.О. и 13-й линии. Бедствием для кафе оказались двое посетителей, которые полакомились пиццей, запили пивом и отказались платить.

Администратор потребовал не жадничать, в ответ услышал, что по звонку якобы готова подоспеть «братва», и уж она докажет, что бесплатный сыр бывает не только в мышеловке.