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    Двое юных и мстительных устроили погром в пиццерии на Васильевском

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    Пиццерия на Васильевском острове в Петербурге подверглась налёту варваров ночью 9 апреля. Им понравилась «Маргарита», но не устроил чек — самим фактом своего наличия.

    О случившемся «Фонтанке» рассказал владелец заведения DivinePizza, расположенного на углу Малого проспекта В.О. и 13-й линии. Бедствием для кафе оказались двое посетителей, которые полакомились пиццей, запили пивом и отказались платить.

    Администратор потребовал не жадничать, в ответ услышал, что по звонку якобы готова подоспеть «братва», и уж она докажет, что бесплатный сыр бывает не только в мышеловке.

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    Рассудить спор попросили полицию. По словам владельца, буянивших гостей вывели, но через полчаса они вернулись и были настроены ещё недружелюбнее. В окна пиццерии полетели камни: разбиты три из четырёх, пострадала неоновая вывеска. Одного из посетителей, как рассказали, задело то ли камнем, то ли осколками.

    В ГУ МВД по Петербургу и области «Фонтанке» подтвердили, что сообщение о бесчинстве с битьём стёкол поступило в полицию в четыре часа ночи. С 13-й линии в отдел увезли двоих жителей Петербурга немногим старше 20 лет. Они получили протоколы о мелком хулиганстве. Пострадавших в заведении нет.

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    Комментарии (10)

    266364897
    Да трудные времена наступили. На мамкину пенсию не прожить уже. Придется на работу устраиваться. До чего Путин страну довел
    274570251
    От нищеты народ очень быстро озвереет, уже видели в 90-е. Развалили страну тупые чекисты
    DimDimych
    Пицца подорожает, расходы вырастут. Придётся для охраны бизнеса привлекать отморозков, как это было в 90х, когда милиция тоже то ли не справлялась, то ли не хотела и приходилось или обращаться к людям, или эти люди сами к тебе приходили.
    Блин, думал это в прошлом, и 25 лет не прошло, а всё возвращается.
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