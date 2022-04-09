Двое юных и мстительных устроили погром в пиццерии на Васильевском

Пиццерия на Васильевском острове в Петербурге подверглась налёту варваров ночью 9 апреля. Им понравилась «Маргарита», но не устроил чек — самим фактом своего наличия.
О случившемся «Фонтанке» рассказал владелец заведения DivinePizza, расположенного на углу Малого проспекта В.О. и 13-й линии. Бедствием для кафе оказались двое посетителей, которые полакомились пиццей, запили пивом и отказались платить.
Администратор потребовал не жадничать, в ответ услышал, что по звонку якобы готова подоспеть «братва», и уж она докажет, что бесплатный сыр бывает не только в мышеловке.
Рассудить спор попросили полицию. По словам владельца, буянивших гостей вывели, но через полчаса они вернулись и были настроены ещё недружелюбнее. В окна пиццерии полетели камни: разбиты три из четырёх, пострадала неоновая вывеска. Одного из посетителей, как рассказали, задело то ли камнем, то ли осколками.
В ГУ МВД по Петербургу и области «Фонтанке» подтвердили, что сообщение о бесчинстве с битьём стёкол поступило в полицию в четыре часа ночи. С 13-й линии в отдел увезли двоих жителей Петербурга немногим старше 20 лет. Они получили протоколы о мелком хулиганстве. Пострадавших в заведении нет.