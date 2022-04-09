Нагулялся за год. Освободившийся из Крестов обокрал двоих, разбил чужую машину и ушёл в отрыв в Мурино

О задержании 20-летнего мигранта 9 апреля сообщили в ГУ МВД по Петербургу и области. Его искали после того, как 1 апреля на стол в отделе полиции Центрального района легли два заявления от индивидуальных предпринимателей: один рассказал о краже «Форда» за 590 тысяч рублей, другой сетовал на знакомого, который имел наглость вскрыть магазин «Аксессуары» на Садовой и забрать из него 80 000 наличных и телефонов почти на 210 тысяч рублей.

Реальный квест устроил себе иностранец, прижившийся у Апраксина двора: в День дурака он обокрал двоих предпринимателей, устроил ДТП и загулял в Мурино. Призом стали два уголовных дела и путёвка в изолятор.

По информации «Фонтанки», тёмно-синий «Форд Фокус», исчезнувший от ТЦ «Светлана» на Садовой, 32, нашли после ДТП на Кременчугской улице. След водителя простыл. По данным полиции, он вернулся на Садовую, где и проживает, обокрал магазин, а потом рванул в Мурино.

Там же подозреваемого задержали в ночь на 8 апреля. Немногим позже он писал явку с повинной и рассказывал, как продавал семь из восьми похищенных смартфонов в ларьке у метро «Девяткино». В тот же день молодого человека отправили в изолятор, пока — временного содержания. Ему вменяют кражу (158 УК) и угон (166 УК).

Обстановка едва ли его удивила. По данным «Фонтанки», юноша, приехавший из Узбекистана на заработки в ноябре 2019 года, в августе 2020-го вынужденно переселился в СИЗО по делу о грабеже.

Октябрьский райсуд назначил ему 11 месяцев в колонии общего режима за хищение iPhone 11. Как следует из решения, смартфон иностранец отобрал у нового знакомого из «Шавермы», который согласился разделить с ним такси из кафе до дома и по пути упорно отказывался дать подержать модный гаджет.