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    Минпромторг рассчитывает на рост российского производства в косметической отрасли

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    Минпромторг рассчитывает на рост производства парфюмерно-косметической продукции в России в 2–3 раза в течение ближайших трех лет, заявил глава министерства Денис Мантуров.

    «Сейчас уже созданы условия для серьезного роста — рассчитываем, что производство сможет показать дву- или даже трёхкратное увеличение объёмов в течение ближайших трёх лет. В этом случае «на полке» окажется объем продукции равный 1 триллиону рублей», — цитирует министра 9 апреля РИА Новости.

    Мантуров подчеркнул, что сегодня для производителей открыто «окно возможностей» и использовать его нужно немедленно. Кроме того, участникам рынка необходимо сфокусироваться на импортозамещении молекул, сырья, материалов и усилении межотраслевой кооперации с российскими поставщиками.

    По данным министерства, в условиях санкций представители отрасли сталкиваются с рядом проблем: логистикой импортных составляющих, сложностями соблюдения новых валютных требований и необходимостью проведения пересертификации продукции в связи с заменой сырьевых компонентов. «Большинство этих проблем можно решить, усилив кооперацию российских производителей косметики с отечественными производителями сырья и материалов, упаковки и базовой химии», — отметили в Минпромторге.

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    Комментарии (6)

    VKuser86771196
    Щаз обсикаюсь от смеха!
    kоt-obormot
    Ведра технического вазелина - он скоро путриотам понадобится для еженедельных сеансов...
    DimDimych
    Даёшь, Красную Москву, Шипр и Тройной!
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