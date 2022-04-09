Минпромторг рассчитывает на рост российского производства в косметической отрасли

Минпромторг рассчитывает на рост производства парфюмерно-косметической продукции в России в 2–3 раза в течение ближайших трех лет, заявил глава министерства Денис Мантуров.

«Сейчас уже созданы условия для серьезного роста — рассчитываем, что производство сможет показать дву- или даже трёхкратное увеличение объёмов в течение ближайших трёх лет. В этом случае «на полке» окажется объем продукции равный 1 триллиону рублей», — цитирует министра 9 апреля РИА Новости.

Мантуров подчеркнул, что сегодня для производителей открыто «окно возможностей» и использовать его нужно немедленно. Кроме того, участникам рынка необходимо сфокусироваться на импортозамещении молекул, сырья, материалов и усилении межотраслевой кооперации с российскими поставщиками.