Александру Лукашенко рассекли лицо во время хоккейного матча

Президенту Белоруссии Александру Лукашенко попали клюшкой по лицу во время республиканского любительского турнира по хоккею, в котором глава страны принимал участие. Об этом рассказали в телеграм-канале «Пул Первого».
Судя по фото, у Лукашенко рассечен подбородок. Медики оказали ему первую помощь. Травма не помешала президентской команде выиграть. В канале говорится, что она победила в турнире уже в тринадцатый раз.
Как отдельно отметили в «Пуле Первого», с игроком, который ударил Лукашенко, «все в порядке». В канале опубликовали видео, как они приобнимают друг друга на поле.