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    Александру Лукашенко рассекли лицо во время хоккейного матча

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    Президенту Белоруссии Александру Лукашенко попали клюшкой по лицу во время республиканского любительского турнира по хоккею, в котором глава страны принимал участие. Об этом рассказали в телеграм-канале «Пул Первого».

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    Судя по фото, у Лукашенко рассечен подбородок. Медики оказали ему первую помощь. Травма не помешала президентской команде выиграть. В канале говорится, что она победила в турнире уже в тринадцатый раз.

    Пул Первого

    Как отдельно отметили в «Пуле Первого», с игроком, который ударил Лукашенко, «все в порядке». В канале опубликовали видео, как они приобнимают друг друга на поле.

    Фото: Пул Первого

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    Комментарии (11)

    Ref
    На поле всякое бывает.
    DanCitizen
    "А я вам покажу 4 места, куда могло попасть."
    Профессор Тарантога
    Маловато.... Добавить бы надо......
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