Посетителя бара на Парнасе проводили ударом ножа

По предварительной информации, молодой человек коротал ночь 8 апреля в пабе, где не нашёл общего языка с тремя мужчинами. Ссора продолжилась на выходе и в ближайшей парадной, где один из компании схватился за нож.

Истекающего кровью 24-летнего жителя Толубеевского проезда бригада скорой забрала из заведения «БарBoss» на улице Валерия Гаврилина, 13/1, накануне. Врачи диагностировали проникающее ножевое ранение груди, состояние пациента оказалось тяжёлым.

Удар ножом на выходе из пивной получил житель Выборгского районе Петербурга. Об этом стало известно «Фонтанке» 9 апреля.

Раненый, по всей видимости, вернулся за помощью в бар. На момент публикации телефон заведения оказался не доступен для звонка.

Уголовное дело возбуждено по статье об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью. Видеонаблюдения в баре нет, полицейские устанавливают приметы агрессивной троицы.