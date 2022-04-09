Трое напали на похоронщиков в Сертолово. В головы им ударили хмель и сапёрная лопатка

Ударную пятницу устроила кладбищенским работникам перебравшая с алкоголем компания во Всеволожском районе Ленобласти. Реализовать численное преимущество помешала сапёрная лопатка.



Выяснять подробности пятничной ночи в Сертолово полиция взялась после того, как в Токсовскую больницу поступил избитый продавец автоцентра, стало известно «Фонтанке» 9 апреля. У 33-летнего мужчины была разбита голова, сломан нос, его состояние оказалось тяжёлым.



По предварительным данным, отмечать конец рабочей недели он начал в ночь на 8 апреля вместе с двумя приятелями. Разнообразить программу вечера компания решила у одного из домов на улице Ларина за счёт водителя и пассажира притормозившего у магазина «Фольксвагена».

