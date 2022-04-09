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    Трое напали на похоронщиков в Сертолово. В головы им ударили хмель и сапёрная лопатка

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    Ударную пятницу устроила кладбищенским работникам перебравшая с алкоголем компания во Всеволожском районе Ленобласти. Реализовать численное преимущество помешала сапёрная лопатка.

    Выяснять подробности пятничной ночи в Сертолово полиция взялась после того, как в Токсовскую больницу поступил избитый продавец автоцентра, стало известно «Фонтанке» 9 апреля. У 33-летнего мужчины была разбита голова, сломан нос, его состояние оказалось тяжёлым.

    По предварительным данным, отмечать конец рабочей недели он начал в ночь на 8 апреля вместе с двумя приятелями. Разнообразить программу вечера компания решила у одного из домов на улице Ларина за счёт водителя и пассажира притормозившего у магазина «Фольксвагена».

    Из машины вышли двое рабочих ритуальной службы 32 и 22 лет. Их разговор с отдыхающими быстро перерос в драку. Сравнять шансы похоронщики решили сапёрной лопаткой, которую старший успел достать из багажника.

    Потери понесли обе стороны. К вечеру 32-летний рабочий обратился в травмпункт в Петербурге и был госпитализирован с закрытой черепно-мозговой травмой, сотрясением мозга и множественными ушибами и ссадинами.

    В Токсовской больнице оказался и один из приятелей продавца атомобилей. 34-летнего мужчину с переломом и травмой головы осмотрели и отпустили долечиваться дома.

    Полиция возбудила уголовное дело по статье об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью.

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    Комментарии (1)

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    Как трогательно. Милые бранятся-только тешатся.
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