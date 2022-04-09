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    YouTube-канал Госдумы заблокировали из-за санкций

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    YouTube-канал российского парламента «Дума ТВ» заблокировали в связи с соблюдением Google законодательства о санкциях и правилах торговли. Об этом пресс-служба компании 9 апреля сообщила «Интерфаксу».

    «Google соблюдает все применимые законы о санкциях и соблюдении правил торговли. Если мы обнаружим, что учетная запись нарушает Условия обслуживания (Terms of Service), мы примем соответствующие меры», — прокомментировали блокировку канала в Google.

    О блокировке канала российского парламента «Дума ТВ» стало известно 9 апреля. Сразу после этого Роскомнадзор потребовал от Google немедленно восстановить доступ к каналу и объяснить причину блокировки. Глава комиссии Госдумы по расследованию иностранных вмешательств Василий Пискарев заявил, что его коллеги изучат оставшиеся способы заработка Google и найдут способ их ограничить.

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    Комментарии (8)

    VKuser174198221
    И мого народа госдуму в ютюбе смотрело?
    Главный спец по технике консервации
    Фигня-вопрос! И в православном рутубе посмотрим. Или нет?
    274580688
    после смерти главного из них клоуна смысл его смотреть полностью пропал. если б трансляции из их буфетов проводили - хоть какой-то интерес мог возникнуть
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