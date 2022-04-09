YouTube-канал Госдумы заблокировали из-за санкций

YouTube-канал российского парламента «Дума ТВ» заблокировали в связи с соблюдением Google законодательства о санкциях и правилах торговли. Об этом пресс-служба компании 9 апреля сообщила «Интерфаксу».



«Google соблюдает все применимые законы о санкциях и соблюдении правил торговли. Если мы обнаружим, что учетная запись нарушает Условия обслуживания (Terms of Service), мы примем соответствующие меры», — прокомментировали блокировку канала в Google.

О блокировке канала российского парламента «Дума ТВ» стало известно 9 апреля. Сразу после этого Роскомнадзор потребовал от Google немедленно восстановить доступ к каналу и объяснить причину блокировки. Глава комиссии Госдумы по расследованию иностранных вмешательств Василий Пискарев заявил, что его коллеги изучат оставшиеся способы заработка Google и найдут способ их ограничить.