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    Правительство России расширит функционал портала госуслуг

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    Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал постановление о развитии электронного правительства для обеспечения бесперебойной работы государственных сервисов и расширения функций портала госуслуг. Информация об этом появилась 9 апреля на сайте правительства.

    «Частью электронного правительства станет государственная единая облачная платформа, которая позволяет выстроить работу госорганов без новых закупок компьютерной техники, которые в сложившейся ситуации ограничены», — сказано в сообщении.

    Кроме того, в электронное правительство войдет Национальный удостоверяющий центр, который «обеспечивает выпуск отечественных сертификатов безопасности (TLS-сертификатов), необходимых для нормальной работы сайтов в российском сегменте интернета».

    «Госуслуги» будут расширяться, в том числе, благодаря негосударственным услугам. Одной из первых в платформе собираются подключить возможность заключения электронных сделок по купле-продаже автомобилей. Планируется, что договоры можно будет подписывать электронной подписью.

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    Комментарии (3)

    Alex000
    "облачная платформа"
    "без новых закупок компьютерной техники"

    Короче лучше заранее счёты закупать. Деревянные. Циркули. Логарифмические линейки. Хоть какой-то результат даст.
    revui3
    Это хорошо, но тем временем в интернете есть много иностранных сайтов с форумами, где общение идёт на иностранном языке. Даже тот же Ютуб, АлиЭкспресс умеет переводить комментарии на все языки. Почему в том же Яндекс браузере не сделать режим принудительного русского языка? Чтобы в данном режиме можно было не только переводить страницу, но и писать комментарии на русском, а они автоматически переводились. Чтобы автоматически фильтровались оскорбления, которые написаны на иностранном языке. Чтобы географические карты соответствовали нашим законодательству. Плюс для дополнительной безопасности можно было подключить различные слои: 1) слой Касперского с супер безопасностью 2) слой озвучивания для тех у кого проблемы со здоровьем 3) слой чтобы контент стал пригодным для детей, с фильтрацией матов 4) Слой как будто пользователь находится в другой стране с защитой от отслеживания /// чтобы пользователь сам создавал свой интернет, в зависимости от потребностей
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