Правительство России расширит функционал портала госуслуг

Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал постановление о развитии электронного правительства для обеспечения бесперебойной работы государственных сервисов и расширения функций портала госуслуг. Информация об этом появилась 9 апреля на сайте правительства.
«Частью электронного правительства станет государственная единая облачная платформа, которая позволяет выстроить работу госорганов без новых закупок компьютерной техники, которые в сложившейся ситуации ограничены», — сказано в сообщении.
Кроме того, в электронное правительство войдет Национальный удостоверяющий центр, который «обеспечивает выпуск отечественных сертификатов безопасности (TLS-сертификатов), необходимых для нормальной работы сайтов в российском сегменте интернета».
«Госуслуги» будут расширяться, в том числе, благодаря негосударственным услугам. Одной из первых в платформе собираются подключить возможность заключения электронных сделок по купле-продаже автомобилей. Планируется, что договоры можно будет подписывать электронной подписью.