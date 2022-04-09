Правительство России расширит функционал портала госуслуг

Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал постановление о развитии электронного правительства для обеспечения бесперебойной работы государственных сервисов и расширения функций портала госуслуг. Информация об этом появилась 9 апреля на сайте правительства.



«Частью электронного правительства станет государственная единая облачная платформа, которая позволяет выстроить работу госорганов без новых закупок компьютерной техники, которые в сложившейся ситуации ограничены», — сказано в сообщении.