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    Голикова заявила, что в России нет роста регистрируемой безработицы

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    Вице-премьер РФ Татьяна Голикова на заседании межведомственной рабочей группы заявила, что в России нет роста регистрируемой безработицы, а ситуация на рынке труда стабильна.

    «Ситуация на рынке труда по-прежнему остается стабильной, рост регистрируемой безработицы не отмечается. При этом мы видим структурные изменения: увеличивается число граждан, которые работают в режиме неполного дня, а также в режиме простоя. Наш приоритет — это сохранение рабочих мест и недопущение роста безработицы, на это нацелены все принимаемые нами превентивные меры, а работа с гражданами требует особого внимания», — цитирует министра 9 апреля РИА Новости.

    Она также отметила, что в РФ сократилось число сотрудников, работающих удаленно. Голикова рассказала, что с начала марта число вакансий на портале «Работа России» увеличилось с 1,6 миллиона до 1,88 миллиона. Наибольшее количество предложений работодателей представлено в производстве и промышленности (710 тысяч вакансий), строительстве (188 тыс.), здравоохранении (150 тысяч), а также в транспортной сфере (131 тысяч).

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    Комментарии (11)

    Alex000
    Потому что смысла в "регистрации" никакого.
    274580688
    регистрируемой может и нет. так и зачем регистрироваться - получать пособие 1500/месяц - больше на дорогу потратишь. главное, что всё стабильно и красиво, где путин - там победа! но, рано или поздно, всё заканчивается
    Brevnault
    Мишустин призвал готовиться к росту безработицы.
    Без работы в этом году останутся 2 миллиона человек, прогнозирует ЦСР. Уровень безработицы вернется на максимумы начала 2000х.
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