Голикова заявила, что в России нет роста регистрируемой безработицы

Вице-премьер РФ Татьяна Голикова на заседании межведомственной рабочей группы заявила, что в России нет роста регистрируемой безработицы, а ситуация на рынке труда стабильна.

«Ситуация на рынке труда по-прежнему остается стабильной, рост регистрируемой безработицы не отмечается. При этом мы видим структурные изменения: увеличивается число граждан, которые работают в режиме неполного дня, а также в режиме простоя. Наш приоритет — это сохранение рабочих мест и недопущение роста безработицы, на это нацелены все принимаемые нами превентивные меры, а работа с гражданами требует особого внимания», — цитирует министра 9 апреля РИА Новости.

