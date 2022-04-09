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    Призеры Олимпийских игр в Пекине получат вместо автомобилей деньги

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    Призерам проходивших в Пекине зимних Олимпийских игр вручат вместо автомобилей денежную компенсацию, сообщает 9 апреля «Матч ТВ».

    По информации издания, «в текущей ситуации» зарубежные производители просто не смогут предоставить нужное количество машин. «Матч ТВ» обратился за комментарием в Фонд поддержки олимпийцев России.

    Помимо этих компенсаций призеры получат также гарантированные правительством выплаты. За золотую медаль полагается 4 млн рублей, за серебряную — 2,5 млн, а за бронзу — 1,7 млн.

    В Пекине российские спортсмены завоевали 6 золотых медалей, 12 серебряных и 14 бронзовых.

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    Комментарии (8)

    Главный спец по технике консервации
    Так не деньги, а рубли, ведь.
    top.pop
    В нынешней ситуации вообще можно было бы отказаться от этих дополнительных подарков, так как неизвестно, сколько продлится спецоперация. Надо поддержать государство, экономику в этом противостоянии с нацистами и убрать всё лишние траты на то, что не первостепенно.
    Mimic
    Как в том анекдоте: правильно! так им и надо!
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