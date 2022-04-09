Призеры Олимпийских игр в Пекине получат вместо автомобилей деньги

Призерам проходивших в Пекине зимних Олимпийских игр вручат вместо автомобилей денежную компенсацию, сообщает 9 апреля «Матч ТВ».
По информации издания, «в текущей ситуации» зарубежные производители просто не смогут предоставить нужное количество машин. «Матч ТВ» обратился за комментарием в Фонд поддержки олимпийцев России.
Помимо этих компенсаций призеры получат также гарантированные правительством выплаты. За золотую медаль полагается 4 млн рублей, за серебряную — 2,5 млн, а за бронзу — 1,7 млн.
В Пекине российские спортсмены завоевали 6 золотых медалей, 12 серебряных и 14 бронзовых.