Третьеклассник доверился «зелёному» светофору на Суздальском и попал под «Ниссан»

Женщина на «Ниссане» не подумала пропустить ребёнка на переходе в Калининском районе Петербурга. Он не посмотрел по сторонам и оказался в больнице.



Как сообщили «Фонтанке» в ГУ МВД по Петербургу и области 9 апреля, авария с пешеходом произошла накануне около половины четвёртого дня на Суздальском проспекте, 89. Под колёсами «Ниссана» оказался 11-летний третьеклассник, который переходил дорогу на зелёный свет.

Автомобиль сбил его, поворачивая направо. В безопасности манёвра не убедилась 34-летняя девушка-водитель. На дорогах она обычно внимательна — по данным «Фонтанки», за последние пару лет к административной ответственности за нарушение ПДД её не привлекали.