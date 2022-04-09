    Сейчас

    +6˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +6˚C

    Пасмурно, дождь

    Ощущается как 2

    6 м/с, южн

    747мм

    65%

    Подробнее
    usd74.85eur81.71
    Боевые действия на УкраинеСанкции и экономикаТранспорт с 1 апреля. РеформаЭкологияОбраз жизниОбразованиеПромышленный Петербург

    Третьеклассник доверился «зелёному» светофору на Суздальском и попал под «Ниссан»

    3
    Печать

    Женщина на «Ниссане» не подумала пропустить ребёнка на переходе в Калининском районе Петербурга. Он не посмотрел по сторонам и оказался в больнице.

    Как сообщили «Фонтанке» в ГУ МВД по Петербургу и области 9 апреля, авария с пешеходом произошла накануне около половины четвёртого дня на Суздальском проспекте, 89. Под колёсами «Ниссана» оказался 11-летний третьеклассник, который переходил дорогу на зелёный свет.

    Автомобиль сбил его, поворачивая направо. В безопасности манёвра не убедилась 34-летняя девушка-водитель. На дорогах она обычно внимательна — по данным «Фонтанки», за последние пару лет к административной ответственности за нарушение ПДД её не привлекали.

    Мальчика госпитализировали в детскую больницу имени Раухфуса. У него перелом ноги и сотрясение мозга.

    В ведомстве уточнили, что ребёнок в состоянии средней степени тяжести. Сотрудники полиции устанавливают все детали случившегося.

    По теме (5)

    ПОДЕЛИТЬСЯ

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях.Присоединяйтесь прямо сейчас:

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    Комментарии (3)

    alex_k
    11-летний третьеклассник?
    Gudd-Head
    Лишить прав слепую курицу
    читать все комментариидобавить комментарий

    Новости компаний