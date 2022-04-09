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    Правозащитники США помогли сорвать законопроект об изъятии активов российских бизнесменов. Но есть нюанс

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    Некоммерческая организация Американский союз защиты гражданских свобод (ACLU) сорвала принятие Конгрессом законопроекта о конфискации имущества попавших под санкции российских бизнесменов в пользу Украины, сообщили 8 апреля The Washington Post со ссылкой на источники. По данным издания, речь могла идти об изъятиях на сумму более 5 млн долларов.

    В ACLU заявили, что законопроект не дает право оспорить конфискацию имущества в суде, а, значит, противоречит американскому законодательству. «Этот законопроект был настолько неконституционным, что повышал вероятность того, что находящийся по санкциями гражданин России может выиграть в американском суде, который, вероятно, отменил бы и закон, и санкции как неконституционные», — пояснил директор по федеральной политике Американского союза защиты гражданских свобод Кристофер Андерс.

    В итоге конгрессмены проголосовали за трансформацию законопроекта в резолюцию, которая создаст специальную целевую группу. Она даст администрации США 60 дней на «определение конституционных механизмов» для конфискации активов российских бизнесменов. После этого можно будет разработать новый законопроект.

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    Комментарии (1)

    муматор
    загнивают, гады! На Конституцию и суд опираются.
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