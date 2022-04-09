В Сестрорецке дорожные полицейские преследовали водителя-подростка. Пришлось выстрелить в воздух

Водителя за рулем легковушки преследовали сотрудники ГИБДД в Курортном районе Петербурга вечером 8 апреля. Погоня продолжалась около десяти минут. Нарушитель оказался юным и предположительно нетрезвым.
«Шкоду Yeti» дорожные полицейские попытались остановить около 23:30 на пересечении Приозерной улицы и Дороги к шалашу Ленина, сообщает пресс-служба городского главка. Водитель требования проигнорировал и попытался скрыться, сотрудники начали преследование. Через семь минут старший экипажа ГИБДД из табельного оружия ПМ произвел один выстрел вверх». В 23:40 легковушку удалось остановить у дома 42 по улице Мосина.
За рулем оказался 17-летний житель Сестрорецка с признаками алкогольного опьянения. Медосвидетельствование он проходить отказался.
Нарушитель доставлен в ОМВД России по Курортному району, в отношении него составлены протоколы об административном правонарушении. Проводится проверка.