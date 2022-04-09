«Кадиллак» утопил ограждение и завис над Мойкой. Водитель всё проспал

Восстанавливать исторический вид набережной в центре Петербурга предстоит после ночной аварии неподалёку от Дворцовой площади. Судя по кадрам, могло быть хуже, но водителю солидного автомобиля повезло.
Последствия происшествия у Певческого моста показали в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» 9 апреля. Ночь не задалась у белого «Кадиллака» с областными номерами. Автор снимков пишет, что машина пробила ограждение. Оно со своей задачей справилось — «Кадиллаку» повезло не уйти в заплыв.
Как сообщили «Фонтанке» в УГИБДД по Петербургу и области, за рулём машины сидел 28-летний мужчина. По предварительным данным, его сморило сном, и примерно через полчаса после полуночи автомобиль наехал сначала на металлическое препятствие, а потом — на бетонное ограждение набережной Мойки у дома № 18.
Запаха алкоголя от водителя не ощущалось, но расширенные зрачки вызвали вопросы. Мужчина направлен на медосвидетельствование.