«Кадиллак» утопил ограждение и завис над Мойкой. Водитель всё проспал

Восстанавливать исторический вид набережной в центре Петербурга предстоит после ночной аварии неподалёку от Дворцовой площади. Судя по кадрам, могло быть хуже, но водителю солидного автомобиля повезло.



Последствия происшествия у Певческого моста показали в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» 9 апреля. Ночь не задалась у белого «Кадиллака» с областными номерами. Автор снимков пишет, что машина пробила ограждение. Оно со своей задачей справилось — «Кадиллаку» повезло не уйти в заплыв.