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    «Кадиллак» утопил ограждение и завис над Мойкой. Водитель всё проспал

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    Восстанавливать исторический вид набережной в центре Петербурга предстоит после ночной аварии неподалёку от Дворцовой площади. Судя по кадрам, могло быть хуже, но водителю солидного автомобиля повезло.

    Последствия происшествия у Певческого моста показали в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» 9 апреля. Ночь не задалась у белого «Кадиллака» с областными номерами. Автор снимков пишет, что машина пробила ограждение. Оно со своей задачей справилось — «Кадиллаку» повезло не уйти в заплыв.

    Как сообщили «Фонтанке» в УГИБДД по Петербургу и области, за рулём машины сидел 28-летний мужчина. По предварительным данным, его сморило сном, и примерно через полчаса после полуночи автомобиль наехал сначала на металлическое препятствие, а потом — на бетонное ограждение набережной Мойки у дома № 18.

    Запаха алкоголя от водителя не ощущалось, но расширенные зрачки вызвали вопросы. Мужчина направлен на медосвидетельствование.

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