В Петербурге обещают субботу с небольшими дождями

ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды» обещает 9 апреля облачную с прояснениями погоду. Местами вероятен дождь. Ветер умеренный южный. Воздух прогреется до плюс 6–8 градусов.
Метеорологические условия в Северной столице продолжит формировать циклонический вихрь, центр которого останется над акваторией Ботнического залива, поясняет во «ВКонтакте» ведущий специалист Центра «ФОБОС» Михаил Леус. Он также указывает, что в городе пройдут дожди, по области с мокрым снегом.