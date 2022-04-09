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    В Петербурге обещают субботу с небольшими дождями

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    ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды» обещает 9 апреля облачную с прояснениями погоду. Местами вероятен дождь. Ветер умеренный южный. Воздух прогреется до плюс 6–8 градусов.

    Метеорологические условия в Северной столице продолжит формировать циклонический вихрь, центр которого останется над акваторией Ботнического залива, поясняет во «ВКонтакте» ведущий специалист Центра «ФОБОС» Михаил Леус. Он также указывает, что в городе пройдут дожди, по области с мокрым снегом.

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